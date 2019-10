Bremens Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne). (Frank Thomas Koch)

Das Land Bremen übernimmt die gesamten kommunalen Kredite Bremerhavens. Die Seestadt wird damit zum 1. Januar schuldenfrei sein und dadurch jährlich rund 49 Millionen Euro an Zinsen sparen. Mit dem Senatsbeschluss wird eine Grundsatzvereinbarung umgesetzt, die der Senat zum Jahresbeginn mit dem Bremerhavener Magistrat getroffen hatte. Den Seestädtern werde damit „eine schwere Bürde von den Schultern genommen“, sagte Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne). Er freue sich, „dass Bremerhaven mit dieser Entscheidung ab 2020 einen größeren finanziellen Spielraum zur Erledigung seiner vielfältigen Aufgaben bekommt – im Interesse der Bürgerinnen und Bürger“. Von einer solchen Komplettentschuldung durch das Land könnten die meisten deutschen Kommune nur träumen.

Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) und Kämmerer Torsten Neuhoff (CDU) äußerten sich anerkennend. Durch die Entlastung von den milliardenschweren Kommunalkrediten würden der Stadt Bremerhaven „neue Spielräume eröffnet, die nicht zuletzt für die Aufgaben in Bildung, öffentliche Sicherheit und anderes dringend benötigt werden“, so Grantz und Neuhoff in einer gemeinsamen Erklärung.