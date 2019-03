Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Freitagmorgen im Rechtsstreit Bremens mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) um Gebühren für zusätzliche Polizeikosten bei Hochrisikospielen von Werder Bremen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom 21.2.18 aufgehoben. Dort hatte Bremen gesiegt.

In der Sache selbst haben die Bundesrichter nicht endgültig entschieden, sondern die Sache ans Oberverwaltungsgericht Bremen (OVG) zurückverwiesen. Das klingt erneut nach einem Erfolg der DFL, doch in der Sache gaben die Bundesrichter in vielen strittigen Punkten Bremen recht.

Die rechtliche Grundlage für die Gebühr sei gegeben, erklärte der Vorsitzende Richter. Das bedeutet, dass Bremen der DFL die Mehrkosten grundsätzlich in Rechnung stellen kann. Was die Richter allein noch störte, war, dass die Bremer die bestehende Regelungen, auch Störer für die Kosten heranzuziehen, nicht zur Anwendung gebracht hat, sondern für alle Kosten die DFL herangezogen hat. Hierbei handelt es sich um eine Frage des Bremer Landesrechts. Deshalb geht der Fall zurück ans OVG Bremen.

