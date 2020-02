Die Fatih-Moschee in Gröpelingen. (Christina Kuhaupt)

Nach dem rassistischen Anschlag von Hanau, bei dem elf Menschen ums Leben kamen, wurden auch in Bremen die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. LKA-Chef Daniel Heinke betonte während einer Sitzung der Innendeputation, dass obwohl ausdrücklich kein Zusammenhang zwischen der Aushebung des rechten Netzwerks in Baden-Württemberg vor kurzem, dem Attentat von Hanau und der Bedrohung der Moschee in Bremen bestehe, auch in Bremen die Sicherheitsmaßnahmen erhöht worden seien.

Dazu seien sichtbare Präsenzen der Streifen vor der Moschee und im Stadtgebiet erhöht worden. Außerdem stehe man im engen Kontakt zu Schura und der jüdischen Gemeinde. Polizeipräsident Lutz Müller sagte: „Wir wollten ein Signal setzen und möglichen Trittbrettfahrern von vornherein Grenzen aufzeigen.“

Am Freitag ist vor der Fatih-Moschee in Gröpelingen eine Mahnwache geplant. Dazu haben die Islamische Föderation Bremen und Schura Bremen aufgerufen. (wk)