Nicht nur Carsten Sieling tritt zu der neuntägigen Reise an. (dpa)

Eine fast 60-köpfige Delegation aus Bremen bricht an diesem Freitag zu einer neuntägigen Reise nach Südafrika und Namibia auf. Veranstaltet wird sie von der Handelskammer, stark ist die Politik vertreten: Senatspräsident Carsten Sieling, Finanz­senatorin Karoline Linnert und Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt sind ­dabei.

„Über die erstmalige Teilnahme un­seres Bürgermeisters freuen wir uns, denn dadurch vermittelt er unserer Delegation auch seine Wertschätzung“, sagte Kammer-Präses Harald Emigholz dem WESER-­KURIER. Mit Namibia soll eine Vereinbarung über die Wissenschaft unterzeichnet werden. „Konkret bedeutet das, dass wir die Kooperationen zwischen den Hochschulen in Bremen und Namibia ausbauen wollen.

Auch der Austausch von Studierenden, Wissenschaftlern und Hochschulmitarbeitern soll gefördert werden“, sagte Quante-Brandt dem WESER-KURIER. Auch einzelne Unternehmen planen offenbar, während der Reise neue Projekte zu vereinbaren, halten sich aber noch bedeckt. In der Delegation wird betont, wie sehr sich Afrika zu einem Chancen­kontinent entwickele.

Mehr zum Thema Bremen und Durban Partner auf allen Ebenen Die Verbundenheit zwischen Bremen und der südafrikanischen Küstenstadt Durban ist in mehreren ... mehr »

Wirtschaftssenator Martin Günthner lässt sich von Staatsrat Ekkehart Siering vertreten, weil er am kommenden Mittwoch dem Start einer Weltraummission zur ISS in Baikonur in Kasachstan beiwohnen will. Insgesamt schickt der rot-grüne Senat sieben Teilnehmer auf die Reise nach Afrika. Aber auch die CDU ist umfassend vertreten: Neben Landeschef Jörg Kastendiek und Fraktionschef Thomas Röwekamp fliegt Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder mit, allerdings nach eigenem Bekunden als Wirtschaftsvertreter und nicht für die komplette Dauer.

Sieling verweist auf die vielen Verbindungen Bremens nach Südafrika und Namibia. „Es gibt seit Jahrzehnten eine Reihe gemeinsamer entwicklungspolitischer Projekte und Klimabündnisse mit Durban und Windhoek, aber auch viele wirtschaftliche Kontakte in beide Länder“, sagte der Bürgermeister dem WESER-KURIER. „Ich wünsche mir sehr, dass die vor uns liegende Reise diesbezüglich weitere Türen öffnet und auch den Beginn neuer politischer und wirtschaftlicher Beziehungen zu Südafrika und Namibia für unser Bundesland markiert.“

Interesse an Start-up-Szene

Linnert betont den Austausch mit Durban, Bremens Partnerstadt in Südafrika, und die Aussöhnung mit Namibia. „Gerade Bremen hat eine besondere historische Verantwortung, zumal Bremer Kaufleute wie Adolf Lüderitz sehr von der Kolonialherrschaft profitiert haben. Das Land Bremen hat sich schon früh der deutschen Verantwortung für den Völkermord zwischen 1904 und 1908 an den Herero und Nama gestellt“, sagte Linnert. Die entstandenen Kontakte und Projekte wolle sie unterstützen und pflegen.

Der Unternehmer Meyer-Heder, der Sieling bei der Bürgerschaftswahl in einem Jahr herausfordert, interessiert sich für die Start-up-Szene in Kapstadt. Die Handelskammer sieht die Reise als Teil eines intensiveren Engagements. Mit Blick auf Afrika würden die Chancen häufig unter- und die Risiken überbewertet, sagte Kammer-Hauptgeschäftsführer Matthias Fonger.

„Deshalb wäre für mich die Reise gelungen, wenn Wirtschaft und Politik zu einem besseren Verständnis der heutigen afrikanischen Realität kommen könnten. Daraus ergeben sich dann auch Perspektiven, wie wir unseren Wirtschaftsstandort auf die Entwicklungen in Afrika ausrichten können – und hoffentlich auch konkrete Geschäfte.“

Mehr zum Thema Bremen und Windhoek Wie Freundschaft entsteht Bremer Wissenschaftler legten 1975 mit der Gründung des "Namibia-Projekts" den Grundstein für die ... mehr »

Zu den Mitreisenden gehören Vertreter der Hafen- und Logistikwirtschaft, der IT-Branche, von Energiefirmen und aus der Wissenschaft, darunter der Bremerhavener Unternehmer Ingo Kramer, Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), ferner BLG-Chef Frank Dreeke, Bremenports-Chef Robert Howe, die Inhaber der Ospig-Textilgruppe, Peter Jasching und Hans-Hermann Ahlers, sowie Christian Freese, Chef der Freese-Gruppe, die sich unter anderem auf Schiffsdeckbelege spezialisiert, und die Rektorin der Hochschule Bremen, Karin Luckey.

In die Planung eingebunden ist der Unternehmer Volker Schütte, Honorarkonsul Südafrikas in Bremen. Der Zeitpunkt der Reise sei ideal, da die politischen Entwicklungen in Südafrika „in eine neue positive Richtung weisen und auch der Wirtschaft positive Impulse geben“, sagte er. Das Land lag als Reiseziel auch nahe, weil die BLG dort 500 Menschen beschäftigt und Sielings Antrittsbesuch in der Partnerstadt Durban aussteht.

In dem am stärksten entwickelten Land des Kontinents sind mehr als 100 bremische Unternehmen aktiv. Die Delegation trifft auch auf Martin Schäfer, den neuen Botschafter in Südafrika, der in Bremen geboren und in Achim aufgewachsen ist. Schon vor 20 Jahren besuchte der damalige Bürgermeister Henning Scherf gemeinsam mit Bundespräsident Roman Herzog Südafrika und Namibia.