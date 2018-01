Bremen hat ab sofort zwei Wolfsberaterinnen. Das verkündete am Mittwoch die Umweltbehörde. Wie bereits berichtet, wird eine der beiden Stellen von Annette Siegert vom Naturschutzbund Bremen übernommen. Siegert ist dort in der Umweltbildung tätig und bereits als Wolfsbotschafterin aktiv. Unterstützung bekommt sie von Sonja Herrmann. Sie ist Tierärztin und war in einem Bremer Schlachthof im Veterinärdienst beschäftigt. Als Expertin für Großtiere ist Sonja Herrmann nach Angaben der Behörde im Umgang mit Nutztieren erfahren.

Mehr zum Thema Daran erkennen Sie einen Wolf War es ein Wolf oder doch nur ein Hund? Der Hund stammt bekanntlich vom Wolf ab. Kein Wunder also, ... mehr »

Die beiden Frauen sind mit ihrem neuen Ehrenamt dazu berechtigt und verpflichtet, das Bremer Umweltressort sowie den Bremerhavener Magistrat als Naturschutzbehörden bei Wolfssichtungen oder Wolfsrissen zu unterstützen. Im Falle eines Risses werden sie die Dokumentationen vor Ort übernehmen. Zudem sollen sie Landwirte beraten, wie Nutztiere gegen Wölfe geschützt werden können. Der Einsatz von Wolfsberatern ist auch in anderen Bundesländern gängige Praxis. Bei einem Wolfsriss sind die Ehrenamtlichen zudem dafür verantwortlich, DNA-Proben zur genetischen Untersuchung zu entnehmen. Dabei kann festgestellt werden, ob ein Wolf oder ein anderes Tier Verursacher war. Außerdem kann geklärt werden, aus welchem Rudel ein Wolf stammt.

Mehr zum Thema Wolfsberaterin für Bremen Bremen soll bis Ende des Jahres einen eigenen Wolfsberater bekommen. Die Behörde befindet sich bei ... mehr »

Anfang vergangenen Jahres war es in Bremen vermehrt zu Wolfssichtungen gekommen, was bei einigen Bürgern für Verunsicherung sorgte. Für die Meldung von Wolfssichtungen oder –rissen steht den Bremern die Telefonnummer 0421/361 779 00 zur Verfügung. Informationen gibt es auch auf der Internetseite des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr unter www.bauumwelt.bremen.de.