Claudia Bernhard (r), Gesundheitssenatorin, und Judith Gal, geschäftsführende Oberärztin der Notfallaufnahme am Klinikum Bremen-Mitte, stehen vor der neu eingerichteten Corona Ambulanz. (Sina Schuldt)

Am Montagmittag wird eine zweite Corona-Ambulanz in Bremen eröffnen. Sie wird am Klinikum Bremen-Ost angesiedelt sein. Das hat Lukas Fuhrmann, Sprecher der Gesundheitsbehörde, dem WESER-KURIER bestätigt. Die Anlaufstelle soll das Testzentrum am Klinikum Bremen-Mitte entlasten, das am Montag an den Start gegangen ist.

Bei Eröffnung hatte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) darauf hingewiesen, dass die Corona-Ambulanz keine Anlaufstelle für alle sei. „Nach wie vor gilt, dass nicht jeder hier getestet wird“, sagte Bernhard. Die Patienten müssten nicht nur Symptome aufweisen, sondern auch aus einem Risikogebiet kommen, China etwa oder Italien. Oder sie müssten Kontakt mit einer infizierten Person gehabt haben. Und vor allem müssten sie mit ihrem Hausarzt telefoniert haben. Ohne Überweisung gehe nichts, das sei auch bei der zweiten Anlaufstelle so, die nun am Montagmittag starten werde. Eine genaue Zeit will die Behörde noch bekanntgeben.