Ein Polizist der Ermittlungsgruppe bei der Durchsuchung einer Wohnung. (dpa)

Mehrmonatige Ermittlungen einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe des Zollfahndungsamtes Hannover und des Landeskriminalamts Bremen haben jetzt ihr vorläufiges Ende gefunden. Wie es in einem Bericht heißt, haben Einsatzkräfte der Ermittlungsgruppe am Dienstag 13 Wohnungen in Bremen und eine Wohnung in Hamburg durchsucht und dabei 28 Kilogramm Heroin sowie über 100.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Die Ermittler waren den Tatverdächtigen bereits seit einem Jahr auf der Spur, nachdem feststand, dass die Tatverdächtigen gerade eine neue Lieferung übernommen hatten, schlugen die Einsatzkräfte zu. Insgesamt waren 125 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt. Für drei festgenommene Tatverdächtige hat die Staatsanwaltschaft Bremen Untersuchungshaft beantragt, ein Antrag wurde vom Amtsgericht Bremen abgelehnt. Gegen zwei Beschuldigte wurde die Untersuchungshaft angeordnet. (haf)