Wasser in Bremen aus der Weser zu pumpen, kostet eine Gebühr. Das ist seit 1993 gesetzlich geregelt. (FOCKE STRANGMANN/EPA-EFE/Shutterstock)

Wenn ein Unternehmen wie beispielsweise die Stahlwerke für seine Produktion größere Mengen Wasser aus der Weser oder dem Boden pumpt, muss es dafür eine Gebühr zahlen. Das entsprechende Gesetz enthält nach Ansicht des Landesrechnungshofs aber gravierende Mängel. Außerdem gab es Fehler in der Berechnung, sodass Bremen in den Jahren 2017 und 2018 rund zwei Millionen Euro entgangen sind. Sie müssen nachbezahlt werden, fordert der Landesrechnungshof, der am Donnerstag seinen Jahresbericht vorstellte. „Wir finden, dass das Gesetz dringend novelliert werden muss“, sagte Bettina Sokol, Präsidentin des Landesrechnungshofs.

Weitere Fälle in dem Bericht: Möglicherweise sind dem Land auch Steuern in größerer Höhe entgangen, weil die Zuständigkeiten im Finanzamt zwischen Innen- und Außendienst für 77 Personen, die mehr als 500 000 Euro Einkommen aus sogenannten normalen Einkünften haben, bislang unklar sind. Sokol: „Das finden wir bedenklich.“ Das Finanzressort hat bereits angekündigt, die Zuständigkeiten nun klar regeln zu wollen.

Der Rechnungshof moniert in seinem rund 200 Seiten langen Bericht auch die finanzielle Situation der Stiftung Hanse-Wissenschaftskolleg. Sie erhält von Bremen und Niedersachsen pro Jahr rund 2,5 Millionen Euro, hat ein Stiftungskapital von 9,4 Millionen Euro und Rücklagen von 2,7 Millionen Euro. Trotzdem fordert sie eine Erhöhung der Mittel von den beiden Bundesländern. Das sei nicht vertretbar, findet der Rechnungshof.