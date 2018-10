Rund um das Brandenburger Tor ist die Festmeile zu finden. (Britta Pedersen/dpa)

Wenn am Mittwoch in Berlin Bürger aus ganz Deutschland zusammenkommen, um den Tag der Deutschen Einheit zu feiern, dann darf Bremen dabei nicht fehlen. Für die Hansestadt reisen unter anderem Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne), Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) und Bausenator Joachim Lohse (Grüne) in die Hauptstadt, um am 3. Oktober am Ökumenischen Gottesdienst im Berliner Dom und am anschließenden Festakt in der Staatsoper teilzunehmen.

Danach beginnt im Opernpavillon der Empfang von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für die Bürgerdelegationen aus den 16 Bundesländern. Zu den zehn Bürgerdelegierten aus Bremen und Bremerhaven, also langjährig ehrenamtlich Engagierten, zählen neben Ronja Senger (siehe großer Text) auch Dominik Jakob (Mitglied im Tarifausschuss für das Kfz-Gewerbe), Katja Seedorf (Mitglied im Verdi-Arbeiterausschuss), Peter W. Jung (sammelt Briefmarken für das SOS-Kinderdorf), Felix Gartelmann (IG Metall Jugend), Levke Kühl (Frauengruppe der Polizei), Angela Kennecke (Betriebsrätin Airbus Bremen), Roy Kahl (ehrenamtlich im Gesellenprüfungsausschuss der Handwerkskammer Bremen), Dieter Burdorf (Verdi-Ortsverein Bremerhaven) und Esrin Korff-Avunc (Frauengruppe der Polizei).

Mehr zum Thema Zur Feier der Einheit „Das Wir-Gefühl ist das Wichtigste“ Die junge Gewerkschafterin Ronja Senger ist eine von zehn Bremer Delegierten bei der Feier der ... mehr »

Bürgermeisterin Linnert ist bereits am Dienstag in Berlin, um im Zelt des Bundesrates mit Schülern über die Sprache von Politik und Verwaltung zu diskutieren. „Wir alle in Politik und Verwaltung sind gefordert, uns verständlich auszudrücken“, begründet Linnert. Im Anschluss besucht die Bürgermeisterin nach Angaben der Senatspressestelle die Präsentation der Freien Hansestadt Bremen und der Bremer und Bremerhavener Kooperationspartnern, die während der dreitägigen Feier auf dem Platz der Republik zu finden sein wird. Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit haben bereits am Montag begonnen. In diesem Jahr wird das Fest unter dem Motto „Nur mit Euch“ veranstaltet. Erwartet werden rund um das Brandenburger Tor, die Straße des 17. Juni und den Platz der Republik an allen drei Tagen mindestens eine Million Gäste.