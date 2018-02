Das Weltraumlabor Columbus, angedockt an die Raumstation ISS. (Airbus)

Mit einem Festakt im Rathaus hat Bremen den zehnten Geburtstag des Weltraumlabors Columbus gefeiert. Dieses habe unter anderem dazu beigetragen, dass Bremen heute die europäische Hauptstadt der Raumfahrt sei, sagte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). Das bei Airbus in Bremen gebaute Labor war am 7. Februar 2008 ins All gestartet. Vier Tage später hatte es an der Internationalen Raumstation ISS angedockt.

Seitdem gab es dort nach Angaben der Esa etwa 220 Experimente unter Schwerelosigkeit, unter anderem zum Pflanzenwachstum, neuartigen Metalllegierungen oder zur Auswirkung von Salz auf den Knochenschwund. 13 europäische Astronauten besuchten das Columbus Labor, darunter die Deutschen Hans Schlegel und Alexander Gerst, der 2018 zum zweiten Mal zur ISS fliegen wird.

Für Airbus sei das ein Riesenschritt in der bemannten Raumfahrt gewesen, sagte der Bremer Standortleiter, Oliver Juckenhöfel. "Wir haben an Columbus viel gelernt." Auf diese Erfahrungen und denen aus dem europäischen Raumtransporter ATV könne Airbus jetzt beim europäischen Servicemodul für die US-Raumkapsel "Orion" aufbauen. Dieses soll Ende 2019 zunächst unbemannt ins All fliegen und den Mond umkreisen. 2021 soll der erste bemannte Flug folgen. (dpa/ech)