Der Fly-Over der B6 über den Utbremer Kreisel zur A27-Anschlussstelle Überseestadt ist wieder für den Verkehr befahrbar. (Christian Walter)

Gute Nachrichten für die Autofahrer in Bremen: Der Fly Over der B6 wurde am Dienstag vorzeitig für den Verkehr freigegeben, das bestätigte Martin Stellmann vom Amt für Straßen und Verkehr auf Nachfrage des WESER-KURIER. Ursprünglich war die Freigabe für Mittwoch geplant. Dank der günstigen Nachttemperatur sei der neu aufgetragene Asphalt schnell getrocknet, so Stellmann.

Der Fly Over war seit vergangener Woche gesperrt, weil die hohen Temperaturen und die anhaltende Hitze der vergangenen Wochen den Fahrbahn beschädigt hatten. (haf)