Mitarbeiter vom Ordnungsamt kontrollieren die Einhaltung der Maskenpflicht in der Innenstadt wie hier in der Oberstraße. Jetzt soll das Amt noch zusätzlich 75 Mitarbeiter bekommen. (Sina Schuldt / dpa)

Damit die neuen Corona-Vorschriften auch wirklich befolgt werden, will Bremen jetzt noch mehr Personal mobilisieren. Bei Polizei und Ordnungsamt sollen kurzfristig weitere Kräfte zum Einsatz kommen. Geplant ist, dass behördliche Dienststellen und Beteiligungsgesellschaften insgesamt 75 Mitarbeiter an das Ordnungsamt abstellen. Auf Vorschlag von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) wird der Senat darüber an diesem Dienstag beraten. Zusätzlich hat Bremen auch noch Kräfte der Bundespolizei angefordert.

Wie das Innenressort dem WESER-KURIER bestätigte, läuft ein Amtshilfeersuchen Bremens bei der Bundespolizei. Völlig offen ist allerdings noch, ob die Bundesbehörde der Stadt auch wirklich unter die Arme greifen kann. „Es ist immer die Frage, ob Personal zur Verfügung steht“, sagt Thomas Gerbert, Sprecher der Bundespolizeidirektion Hannover. Nur sehr überschaubare Hilfe kann die Bremer Bundespolizei leisten. „Da müsste Unterstützung aus dem gesamten Bundesgebiet nach Bremen abgeordnet werden“, sagt Holger Jureczko von der Bundespolizei Bremen.

Kräftig aufgestockt wurde bereits die Personalstärke des Ordnungsamts. Bislang stehen dem Ordnungsamt 31,5 Vollzeitstellen zur Verfügung. Nun seien weitere 18 Vollzeitstellen mit Kräften aus anderen Behörden und studentischen Hilfskräften besetzt worden, sagt Karen Stroink, Sprecherin des Innenressorts. Durchaus denkbar, dass bei den Corona-Kontrollen künftig auch der Polizeinachwuchs mitmischt. Der Einsatz von Polizei-Anwärtern werde geprüft, sagt Stroink. Überlegt wird zudem, ob verschiedene Arbeitsbereiche der Polizei heruntergefahren werden können. Auf der Kippe stehen eine Reihe geplanter Schwerpunktmaßnahmen, unter anderem im Straßenverkehr.

Der Kontrolldruck im öffentlichen Raum soll durch eine enge Zusammenarbeit von Polizei und Ordnungsamt aufrechterhalten werden. Konkret geht es um die Kontrolle von Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht, Hygieneauflagen, die Überwachung der Gastronomie und die Einhaltung der Quarantäne. Die Polizei hat laut Stroink ihre Corona-Kontrollen bereits verschärft.

Kaum Verstöße

Unterdessen kontrolliert die Bundespolizei verstärkt auf dem Flughafen, dem Areal des Hauptbahnhofs und in den Zügen. „Wir haben unsere Maßnahmen intensiviert“, sagt Gerbert. Im Zugverkehr gebe es eine „sichtbare Präsenz“ der Bundespolizei. Mit Ermahnungen müssen Reisende wie auch Personen im gesamten Bahnhofsbereich rechnen, wenn sie keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Doch die meisten Menschen hielten sich an die neuen Regeln. „Es ist nur ein ganz geringer Anteil, den wir ertappen“, so Gerbert. Nur wer uneinsichtig bleibt, muss Bußgeld zahlen.

Temporäre Kontrollen gibt es auf Anweisung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auch an den Grenzübergängen. Einreisende aus Risikogebieten werden seit diesem Montag auf die geltenden Corona-Regeln hingewiesen.