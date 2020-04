Das Tragen einer Maske im Nahverkehr und im Einzelhandel ist ab Montag in Bremen Pflicht. (Christina Kuhaupt)

Auch Bremen führt ab Montag eine Maskenpflicht im Nahverkehr und in Geschäften ein. Wie ein Sprecher des Senats dem WESER-KURIER bestätigte, sei sich der Bremer Senat einig geworden: Am Freitag werde diese formal beschlossen. Zuerst hatte "Buten un binnen" darüber berichtet.

Am Mittwochvormittag hatte bereits Niedersachsen eine landesweite Maskenpflicht eingeführt. Sie wird ebenfalls ab Montag Pflicht und gilt im Nahverkehr und im Einzelhandel, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Die Bundesregierung hatte sich zunächst nur darauf verständigt, das Tragen von „Alltagsmasken“ in Bussen und Bahnen sowie im Einzelhandel „dringend zu empfehlen“. Daran hatte sich auch Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) orientiert. Dem Vernehmen nach hatte es um die mögliche Einführung einer Maskenpflicht Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Bremer Senats gegeben. Bovenschulte hatte sich demnach für das Tragen von Masken im ÖPNV und im Einzelhandel ausgesprochen, Bürgermeisterin Maike Schaefer (Grüne) dagegen. Allerdings hat sich die Grünen-Fraktion für eine Maskenpflicht ausgesprochen: „Eine Maskenpflicht im ÖPNV und in Geschäften ist absolut sinnvoll“, so die gesundheitspolitische Sprecherin Ilona Osterkamp-Weber. Am Mittwoch kam dann offenbar die Einigung.

