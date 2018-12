Im Bremer Stadtteil Woltmershausen ist ein fünfjähriges Mädchen bei einem Unfall am Samstagmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, spielte das Kind am Straßenrand und lief unvermittelt auf die Straße. Da die Sicht auf die Fünfjährige durch parkende Autos verdeckt war, konnte eine herannahende 40-jährige Autofahrerin den Zusammenprall mit dem Kind nicht mehr verhindern. Die Fünfjährige kam mit einer schweren Verletzung am Bein in ein Krankenhaus. (haf)