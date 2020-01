Die Länder Berlin und Thüringen wollen das Aufenthaltsgesetz so ändern, dass die Bundesländer zwar mit Abstimmung, aber ohne Zustimmung des Bundes eigene Aufnahmeprogramme für Flüchtlinge starten können. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Bremen unterstützt im Bundesrat eine Gesetzesinitiative von Berlin und Thüringen, die den Bundesländern mehr Handlungsmöglichkeiten bei der Aufnahme von Flüchtlingen einräumt. Das teilte jetzt der Senat auf Anfrage mit. Hintergrund ist die Bereitschaft Bremens, als sogenannter „Sicherer Hafen“ mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als Stadt und Land dies nach dem sogenannten Königssteiner Verteilungsschlüssel eigentlich müssten.

Dabei geht es in erster Linie um die im Mittelmeer aus Seenot geretteten Menschen sowie um unbegleitete Minderjährige, die aktuell unter schwierigen Bedingungen in Lagern Südeuropas leben, vor allem auf den griechischen Inseln. Den Schiffen der zumeist privaten Rettungsmissionen wird häufig nur gestattet, in Häfen auf Malta oder Italien anzulegen, wenn sich andere Länder zuvor zur Aufnahme der Geretteten bereiterklärt haben.

Entsprechende humanitäre Aufnahmeprogramme werden von Bremen zwar angestrebt, fallen aber in die Zuständigkeit des Bundes. Genau das soll durch den Vorschlag aus Berlin und Thüringen verändert werden. Die abschließende Beratung dieser Initiative im Bundesrat ist allerdings vertagt worden. Der Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik des Bundesrates hat sich zwar dafür ausgesprochen, den Gesetzentwurf im Bundestag einzubringen, der federführende Ausschuss für innere Angelegenheiten ist jedoch dagegen. Sollte es tatsächlich zu eigenen Aufnahme-Programmen kommen, rechnet Bremen nach Auskunft des Senats mit nur wenigen zusätzlichen Flüchtlingen aus diesen beiden Gruppen. Die Rede ist von einer niedrigen zweistelligen Zahl. Die vorhandene Infrastruktur würde davon nicht überlastet werden.