Thomas Köcher, Direktor Landeszentrale für politische Bildung, spricht einführende Wort im Video zum bremischen Gedenken an den 27. Januar. (Landeszentrale für politische Bildung Bremen)

Die Bürgerschaft hat am Mittwoch mit einer Schweigeminute der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Präsident Frank Imhoff (CDU) erinnerte zu Beginn der Plenarsitzung an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee vor 76 Jahren. Seit 1996 ist der 27. Januar bundesweit ein Tag des Gedenkens.

„Der Krieg und das Leid auch in den Lagern in und um Bremen waren damit noch nicht vorbei“, sagte Imhoff mit Verweis auf das Datum. Aufgrund der Pandemie hätten viele Gedenkveranstaltungen in diesem Jahr nicht so stattfinden können wie ursprünglich geplant. "Durch Corona ist aber sichtbarer geworden, wie sehr Antisemitismus noch immer in unserer Gesellschaft verbreitet ist", sagte er weiter. Auf Anti-Corona-Demonstrationen würden Verschwörungsmythen verbreitet und die Corona-Maßnahmen mit der NS-Diktatur verglichen. "Das ist unfassbar schrecklich und beschämend.“

Verantwortung jedes Einzelnen

In die gleiche Richtung ging die Ansprache von Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), der ursprünglich im Denkort Bunker Valentin hatte sprechen wollen. Die Landeszentrale für politische Bildung hatte, da die Gedenkveranstaltung in Präsenz nicht möglich war, verschiedene Filmsequenzen zusammenschneiden lassen (wir berichteten). Thomas Köcher, Leiter der Bremer Landeszentrale, sagte, man habe lange darauf gehofft, zumindest eine kleine, analoge Gedenkveranstaltung abhalten zu können.

Bovenschulte, der stattdessen aus dem Rathaus zugeschaltet war, erinnerte an die Verantwortung jedes Einzelnen, auch in Bremen. „Gerade während der Corona-Pandemie wäre es für uns nicht in Frage gekommen, auf das Gedenken zu verzichten“, sagte der Bürgermeister und wies auf die gut 50 Veranstaltungen hin, die für die nächsten Wochen geplant sind. Er betonte, dass sie aus der engagierten Bremer Stadtgesellschaft heraus konzipiert worden seien.

Denkmal für Millionen Opfer

In dem Film kam auch Natascha Wodin zu Wort. Sie las aus ihrem 2017 erschienenen Roman „Sie kam aus Mariupol“, in dem sie das Schicksal ihrer Mutter schildert, die 1943 mit 24 Jahren aus ihrer ukrainischen Heimat nach Leipzig deportiert wurde. Dort musste sie für den Flick-Konzern in der Rüstungsindustrie zwangsarbeiten. Zehn Jahre nach Kriegsende nahm sich Wodins Mutter das Leben. Die preisgekrönte Autorin hat mit ihrem Roman ihrer Mutter, aber auch den Millionen anderer Todesopfer, die an den Folgen der Zwangsarbeit starben, ein Denkmal gesetzt.

Tausende Zwangsarbeiter starben auch beim Bau des U-Boot-Bunkers Valentin. Deshalb war ihnen in besonderer Weise das diesjährige Bremer Gedenken gewidmet. Der Film der Landeszentrale für politische Bildung ist auf der Homepage unter www.landeszentrale-bremen.de zu sehen.