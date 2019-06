So wie hier in Frankfurt geht die Polizei in Bremen ab sofort auch mit einer eigenen Einsatzgruppe gegen Poser und Raser vor. (BORIS ROESSLER/dpa)

Die Polizei Bremen geht mit einer eigenen Kontrollgruppe gegen Poser und Raser vor. Mit Posing ist lautes Aufheulenlassen des Motors, schnelles Beschleunigen, plötzliches Abbremsen und lärmendes Hin- und Herfahren gemeint.

„Die Polizei Bremen setzt ab sofort an mehreren Tagen in der Woche zivile Funkstreifen zur Bekämpfung von aggressiven Verhaltensweisen im Straßenverkehr ein“, heißt es in einer Mitteilung. Ein Schwerpunkt sollen dabei illegale Autorennen sein, die mit Freiheitsstrafen zwischen zwei und zehn Jahren bestraft werden können.

„Allein in diesem Jahr haben Einsatzkräfte der Polizei Bremen schon neun Strafverfahren wegen eines verbotenen Rennens eingeleitet und dabei Autos, Fahrzeugschlüssel und Führerscheine der Beteiligten sichergestellt“, teilt die Polizei mit. Die Die Spezialisten sollen im gesamten Bremer Stadtgebiet unterwegs sein und dabei auch Beschwerden und Hinweise aus der Bevölkerung berücksichtigen, die erfahrungsgemäß im Sommer zunähmen.

Mehr zum Thema Mehr als 30 Anzeigen Bremer Polizei kontrolliert Autotuning-Szene Die Polizei in Bremen und Bremerhaven hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Autos aus der ... mehr »

Großstädte wie Hamburg oder Mannheim gehen bereits seit Längerem mit eigenen Kontrollgruppen der Polizei gegen Auto- und Motorrad-Poser vor. Die Beamten sind speziell geschult und technisch so ausgestattet - etwa mit Lärmmessgeräten - dass sie illegale Manipulationen feststellen und die Fahrzeuge an Ort und Stelle stilllegen sowie abschleppen lassen können.

Ein solches gezieltes Vorgehen hat die Grünen-Fraktion in Bremen mehrfach gefordert. Mit einem Bürgerschaftsantrag, der einen Aktionsplan gegen Poser und Raser sowie die Einrichtung einer Polizei-Kontrollgruppe vorsah, scheiterte sie aber im Dezember am SPD-Koalitionspartner

Mehr zum Thema Antrag für die Bürgerschaft Grüne wollen Aktionsplan gegen Autoposer Die Grünen fordern eine härtere Gangart gegen Auto- und Motorradposer, die laut und schnell ... mehr »

Nach Angaben der Polizei Bremen gibt es seit 2017 ein Konzept gegen Raser und Poser, Beamte würden unter anderem technisch geschult. Typische Verstöße wie lautstarkes Beschleunigen oder kurzzeitige Geschwindigkeitsübertretungen würden mit Platzverweisen und Bußgeldern geahndet. Das werde nun ausgeweitet.