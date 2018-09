Die Mädchen der Tanzgruppe "Regenbogen" aus Huchting zeigten in der Rathaushalle den Blumenwalzer aus Tschaikowskis "Der Nussknacker". (Kuhaupt)

Die Frage, ob Bremen eine Integrationswoche eigentlich noch brauche, beantwortete Sozial- und Integrationssenatorin Anja Stahmann (Grüne) mit einem klaren Ja. Bremen sei durch Vielfalt groß geworden, ein respektvoller Umgang und Toleranz seien deshalb auch heute noch die obersten Gebote. "Wir sind nicht AfD, wir sind mehr. "

Wie diese tolerante Gesellschaft erfolgreich sein kann, beantwortete Stahmann ebenfalls: "Wir müssen mit den Leuten ins Gespräch kommen." Wie genau dieses Miteinander aussehen kann, soll die 6. Bremer Integrationswoche zeigen, die Stahmann am Montagabend zusammen mit Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) feierlich in der Oberen Rathaushalle eröffnete.

Auch wenn im Rathaus der Start einer Veranstaltungsreihe in Bremen gefeiert wurde, waren alle Augen an diesem Abend auf Sachsen gerichtet. "Diese Integrationswoche ist ein Gruß an Chemnitz", erklärte Bürgermeister Sieling. "Bremen unterstützt eine demokratische und offene Haltung in allen Teilen der Republik." Dafür erntete er viel Applaus von den anwesenden Vertretern der knapp 100 Vereine, Verbände und öffentlichen Einrichtungen, die das Programm dieser 6. Auflage der Veranstaltungswoche mitgestalten. Insgesamt, so Sieling, sei die Situation in Deutschland in diesen Tagen bedrohlich und beängstigend. Umso mehr könne Bremen stolz darauf sein, dass Weltoffenheit und Solidarität hier zur politischen Maxime gehörten. Stahmann betonte hingegen, man müsse den rechten Hetzern entgegentreten, denn die jetzige Situation sei eine Probe für den Rechtsstaat. Deshalb wünsche sie sich, so die Senatorin, dass noch mehr Bundestagsabgeordnete nach Chemnitz reisen, um sich von der Situation vor Ort ein Bild zu machen. "Es ist Zeit, aus der Komfortzone zu kommen. Es kommt auf uns an", erklärte sie.

Mehr als 230 Termine stehen im Programm der Integrationswoche, die in Bremen alle zwei Jahre ausgerichtet wird. Für einen Vorgeschmack auf die kulturellen Termine der kommenden Tage war auch am Eröffnungsabend gesorgt: Mehrere Kindergruppen zeigten traditionelle und moderne Tänze aus verschiedenen Ländern und Kulturen.

Schon bevor am Abend im Rathaus die Woche offiziell eingeläutet wurde, hatten zahlreiche Sportvereine, Bildungseinrichtungen und Sprachcafés in den verschiedenen Stadtteilen am Montag für erste Kurse und Diskussionsrunden ihre Pforten geöffnet. In den kommenden Tagen soll es bei vielen weiteren Terminen um das friedliche Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft, um Integration und auch den Kampf gegen Rassismus gehen.

Das Veranstaltungsprogramm für die 6. Integrationswoche ist im Internet unter www.bremerintegrationswoche.de zu finden.