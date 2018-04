In der JVA Oslebshausen kam es zu einem Zwischenfall. (Frank Thomas Koch)

Justizangestellte konnten die Flammen jedoch schnell löschen, wie das Justizressort am Montag mitteilte. Das Feuer zerstörte am Freitagabend das Bett und die Matratze in dem betroffenen Haftraum. Ärzte untersuchten den Gefangenen und die Justizbeamten im Krankenhaus, stellten aber keine Verletzungen fest.

Den Ermittlungen zufolge hatte der 21-Jährige den Brand vermutlich mit einem Feuerzeug verursacht, weil er sich wegen einer Disziplinarmaßnahme ungerecht behandelt gefühlt haben soll. In dem Gefängnis dürfen die Häftlinge in ihren Zellen rauchen.

Es sei nicht das erste Mal, dass es in einem Haftraum gebrannt habe, sagte ein Sprecher des Justizressorts. Es sei bisher aber so selten vorgekommen, dass das Rauchen nicht als Sicherheitsrisiko gesehen werde. Der mutmaßliche Brandstifter kam in einen besonders gesicherten Haftraum. (dpa)