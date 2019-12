Ab 2020 soll Bremen jährlich 400 Millionen Euro Sanierungshilfe erhalten. (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

Bremen hält weiterhin den verabredeten Sanierungskurs ein. Das habe der Stabilitätsrat von Bund und Ländern bei seiner Sitzung am Freitag in Berlin festgestellt, wie es in einer Mitteilung des Bremer Senats heißt. Demnach habe das Gremium aber auch ermittelt, dass die Vorgaben nur knapp eingehalten wurden. Die Summe von Bremens Krediten liege nur knapp unter dem maximal zulässigen Kreditrahmen.

Natürlich werde es auf der letzten Etappe eng, sagt Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne). Dennoch sei für Bund und Länder deutlich, dass Bremen Wort gehalten habe. Im Jahr 2010 war der schrittweise Abbau des damaligen Haushaltsdefizits von 1,25 Milliarden Euro eingeleitet worden. Ab 2020 gilt die Schuldenbremse mit der Auflage, keine neuen Schulden zu machen. Bremen hatte sich dazu verpflichtet, den Haushalt so zu planen, dass Sanierungsvorgaben eingehalten werden können.

Dafür hat Bremen insgesamt acht Mal in Folge 300 Millionen Euro Konsolidierungshilfen erhalten. Der Senat gehe derzeit davon aus, dass der Stabilitätsrat 2020 auch die letzte Rate freigeben wird. Insgesamt wird Bremen dann 2,7 Milliarden Euro Konsolidierungshilfen erhalten und damit voraussichtlich das Defizit abgebaut haben. Ab 2020 soll Bremen dann jährlich 400 Millionen Euro Sanierungshilfe erhalten.