Staus wie hier an der Diskomeile belasten die Luft. (Frank Thomas Koch)

Die Qualität der Luft im Land Bremen hat sich im Jahr 2018 nicht verschlechtert. Die Grenzwerte für Schadstoffe seien an keiner der sechs Messstationen in Bremen und Bremerhaven überschritten worden, teilte Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) am Freitag mit.

Überwacht wird neben den Werten von Stickstoffdioxid (NO2), Feinstaub, Schwefeldioxid (SO2) und Kohlenmonoxid (CO) auch der Ozongehalt der Luft. Die Messwerte für Stickstoffdioxid (NO2) bewegten sich im Jahresmittel zwischen 16 und 23 Mikrogramm pro Kubikmeter in Bremen und in Bremerhaven, heißt es in der Mitteilung, und damit ungefähr auf Vorjahresniveau. Mit 38 Mikrogramm pro Kubikmeter lag die Jahreskonzentration an der Station Dobbenweg allerdings nur knapp unter dem Grenzwert. Ebenfalls hoch waren die Stickstoffdioxid-Belastungen mit 39 Mikrogramm pro Kubikmeter an der Nordstraße und in der Cherbourger Straße (Bremerhaven) mit 34 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Senatorin Schaefer wertete die Ergebnisse insgesamt und die Tatsache, dass in Bremen keine Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge als "erfreulich". Dass die Grenzewerte zum Teil nur knapp verfehlt wurden, zeigt laut Schaefer aber, "dass die Entwicklung hin zur autofreien Innenstadt, einem Ausbau von Fahrradpremiumrouten, der Stärkung des Fußverkehrs und ein weiterer Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs die richtige Richtung ist.“