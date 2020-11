Ein Arzt nimmt einen Abstrich bei einem Mann, der ein Corona-Verdachtsfall ist. Über die Zahl der in den einzelnen Bremer Stadtteilen tatsächlich infizierten Menschen ist kaum etwas zu erfahren. (Markus Scholz / dpa)

Gesundheitsbehörde und Rathaus liefern momentan ein Paradebeispiel dafür, wie man die parlamentarischen Strukturen in der Stadt untergräbt. Es liegen Beschlüsse der Beiräte Blumenthal, Vegesack und Burglesum vor, in denen die Veröffentlichung von täglichen Corona-Zahlen für die Stadtteile gefordert wird. Die Gesundheitsbehörde blockt ab und legt jetzt erst zum zweiten Mal überhaupt Zahlenmaterial vor, das die Situation über einen längeren Zeitraum für Postleitzahl-Gebiete aufzeigt.

Doch das ist nicht, was Beiräte und Bürger fordern. Sie wollen tagesaktuell verfolgen, wie sich die Corona-Zahlen in ihrem Stadtteil entwickeln, um dann im Zweifelsfall im Alltag noch vorsichtiger zu agieren. Hauptargumente der Behörde sind der Datenschutz und der Arbeitsaufwand. Doch das wirkt vorgeschoben, denn in Gemeinden wie Berne und Schwanewede werden die Zahlen seit Beginn der Pandemie veröffentlicht. Bremen hat beim Umgang mit den Corona-Zahlen ein Transparenz-Defizit, Bürger und Beiräte werden im Ungewissen gelassen.