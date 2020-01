Julia Schulze-Windhoff ist Mitorganisatorin der "Made in Bremen". Auf der Messe werden Produzenten aus Bremen ihre Produkte ausstellen. (Privat)

Frau Schulze-Windhoff, „Made in Bremen“ – was genau ist das?

Julia Schulze-Windhoff: „Made in Bremen“ ist eine Messe, die zum ersten Mal ein breites Sortiment an Produkten und aktueller Kunst zeigt, der rote Faden ist das Bundesland Bremen. Produzenten aus ­Bremen und umzu, ob groß oder klein, finden sich zusammen, um ihre Erzeugnisse feil­zubieten und über ihr Schaffen zu informieren.

Ich habe etwa eineinhalb Jahre lang im WESER-­KURIER immer am Sonntag die Seite „Verraten und gekauft“ mit Inhalt bestückt. Dabei habe ich so viele spannende Produkte aus Bremen kennengelernt, dass ich gedacht habe: Es gibt ein riesiges Potenzial, das ­Bremen zu bieten hat. Da bot es sich an, eine eigene Veran­staltung zu entwickeln, bei der alle ­zusammenkommen. Dort kann man die Produkte in echt sehen und auch mit den Machern sprechen. Von Arzneimitteln, Designerteppichen, Mode bis hin zu Schuhen, feinen Papierwaren, erstklassigem Essen und Spirituosen, Kunsthandwerk, Büchern und Musik findet sich fast alles.

Die 90 Messestände sind nahezu ausgebucht, es gibt aber eine Nachrückerliste und noch Platz für ein bis zwei Gastronomiestände. Das Tolle ist, es sind viele Ausstellerinnen und Aussteller dabei, die selten auf Messen zu finden sind wie zum Beispiel das Unternehmen Patel Kommunikative Inszenierung, Digitextil oder das Buddhawelt-Teehaus – aber auch viele traditionsreiche Bremer Firmen wie zum Beispiel der Arzneimittelhersteller Roha, die Konditorei Knigge oder die Union-­Brauerei.

Mehr zum Thema Made in Bremen: „Yogut“ Ein Start-up verkauft Joghurt zum Selbermachen In der Bremer Neustadt sitzt Heike Mühlendorf mit ihrem kleinen Yogut-Team und verkauft blau-weiße ... mehr »

Es wird eine Workshop-Area geben, in der Aussteller Mitmachaktionen anbieten, ihre Produkte erklären oder Tastings machen. Wir sind sehr stolz darauf, dass Fabian Sasse, der mit seinem Buch „Jugend“ in ganz Deutschland für Furore sorgt, bei „Made in Bremen“ lesen wird. Es werden Walk-Acts durch die Messe laufen, und Kinder können beim Pappspielzeug-Hersteller Calafant ordentlich malen und werkeln. Die Stände sind so angelegt, dass man über sie hinwegsehen kann. Es gibt nicht die üblichen Boxen, sondern es soll eher eine lebendige Marktplatzatmosphäre ent­stehen.

Gar nicht. Alle fanden es sofort toll, jeder konnte etwas damit anfangen – einschließlich der Wirtschaftsförderung Bremen, die unser Projekt unterstützt. Einige haben gesagt: „Komisch, dass es so etwas noch nicht gibt.“

Mehr zum Thema Made in Bremen Ohne Pino kein Vani Das Bremer Start-Up Lamela macht Zitronen-Vanille-Likör nach sizilianischem Familienrezept. Für die ... mehr »

Die größte Schwierigkeit war es, einen passenden Ort zu finden. Wenn man so etwas zum ersten Mal macht, darf es nicht zu groß und nicht zu klein sein. Es sollte auch einen bestimmten Charme haben, und natürlich musste der Ort an einem bestimmten Termin frei sein – das war gar nicht so einfach. Wir sind jetzt sehr glücklich mit der Energieleitzentrale und dem BLG-Forum.

Wir könnten uns eine Fortsetzung sehr gut vorstellen, aber zunächst einmal muss jetzt dieses erste Mal gut über die Bühne gehen und natürlich auch entsprechend erfolgreich sein. Es gibt noch so viel mehr zu zeigen, da bietet sich eine Serie schon an.

Jan Böhmermann als Besucher und ein Foto von ihm mit „Made in ­Bremen“-T-Shirt auf seinem Instagram-Account.

Zur Person

Julia Schulze-Windhoff

ist 50 Jahre alt und ­Geschäftsführerin von „Made in Bremen“. Die ­gebürtige Bremen-­Norderin ist mittlerweile in Schwachhausen ansässig. Dort lebt sie mit Mann, Tochter und Hund.

Weitere Informationen

„Made in Bremen“ am Sonnabend, 21. März

(10 bis 20 Uhr), und Sonntag, 22. März (10 bis 18 Uhr), in der Energieleitzentrale und im BLG-­Forum in der Überseestadt. Tagesticket: neun Euro, ermäßigt sieben Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Internet: www.madeinbremen2020.de.