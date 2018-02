Bremen fordert von der DFL inzwischen rund 1,9 Millionen Euro. (dpa)

Keine Frage, der Tag gehört Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). Was hat er einstecken müssen für sein unnachgiebiges Vorgehen gegen die mächtige Deutsche Fußball Liga. Auch und gerade in Bremen.

Ob dereinst auch der Tag, an dem das Bundesverwaltungsgericht ein endgültiges Urteil sprechen wird, Mäurer gehören wird, bleibt abzuwarten. Zu unterschiedlich fielen die Urteile der ersten beiden Instanzen in Bremen aus. Wer weiß, wie es die Bundesrichter in Leipzig sehen werden. Trotzdem darf eine Lehre aus der Berufungsverhandlung schon heute gezogen werden: Es kann sich lohnen, standhaft zu bleiben und durchzuhalten, statt beim ersten Gegenwind einzuknicken. Auch und gerade für Politiker.

Und dann darf man gespannt sein, wie das Urteil aus Bremen im übrigen Lande aufgenommen wird. Bislang blieben die Innenminister-Kollegen Mäurers in dieser Auseinandersetzung ja eher in der Deckung, Boris Pistorius aus Niedersachsen mal ausgenommen. Doch sprudeln in Bremens Kassen tatsächlich die DFL-Gebühren, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis andere Bundesländer nachziehen und die Fußball Liga ebenfalls zur Kasse bitten werden. Auch wenn sonst der enge Schulterschluss mit König Fußball gesucht wird – dieser zusätzlichen Einnahmequelle kann auf Dauer keiner widerstehen.