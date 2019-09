Carsten Sommer hat Bremen für das Verfahren ausgewählt, weil der Radverkehr hier eine lange Tradition hat. Aber auch der Lkw-Verkehr ist von großer Bedeutung. (Walter Gerbracht)

Sie haben eine Methode entwickelt, um die Kosten zu ermitteln, welche die verschiedenen Verkehrsmittel verursachen. Können Sie das Ergebnis auf den Punkt bringen?

Carsten Sommer: Ziel dieser Methode ist es, dass man die Erträge und Aufwendungen des Verkehrs den unterschiedlichen Verkehrssysteme – also Fuß- und Radverkehr, ÖPNV sowie Pkw- und Lkw-Verkehr – verursachergerecht zuordnet, um eine Kostentransparenz auf der Ebene einer Kommune zu bekommen. Methodisch ist es aber nicht immer einfach, alles gerecht zuzuordnen. Wenn man sich den Straßenraum ansieht, stellt man fest, dass die Fahrbahnen oder Teile davon von verschiedenen Verkehrssystemen gemeinsam genutzt werden. Da stellt sich die Frage, was sind sinnvolle Größen und Verfahren, um Aufwendungen und Erträge aufzuteilen.

Und wie funktioniert das?

Wir haben zwei Verfahren entwickelt: Einmal einen betriebswirtschaftlichen Vergleich, der zeigt, wie groß die ungedeckten Kosten der einzelnen Verkehrssysteme aus der Sicht der Kommune sind. Und dann haben wir die sogenannten externen Effekte der Verkehrssysteme ermittelt und in Geldeinheiten ausgedrückt. Also Kosten und Nutzen, die letztendlich nicht vom Verkehrsteilnehmer selbst getragen werden, sondern von anderen Personen, Regionen und Generationen. Wenn man beides betrachtet, erhält man ein Gesamtbild der gesellschaftlichen Kosten und des Nutzens des Verkehrs. Es ist wichtig, dass es hier um eine kommunale Betrachtung geht, weil viele Themen, die mit Mobilität und Verkehr zu tun haben, in der Kommune entschieden werden.

Was läuft denn falsch bei der Planung der Verkehrsinfrastruktur?

Es ist so, dass gerade die Infrastruktur viel Geld kostet und die Kommunen diese selbst gar nicht alleine finanzieren können. Sie bekommen Zuschüsse vom Bund, vom Land und teilweise von der EU. Das führt aber eben auch zu einer intransparenten Verkehrs- und Infrastrukturfinanzierung. Wir sehen einen großen Nutzen sowohl für die sogenannte strategische Verkehrsplanung aber auch für die Finanzplanung, weil man durch unsere Methode erkennt, wie viel Geld für die einzelnen Verkehrssysteme ausgegeben werden. Dadurch kann ich den Autoverkehr mit dem öffentlichen Nahverkehr vergleichen und in Beziehung setzen.

Wie müsste das Geld ihrer Meinung nach verteilt werden?

Die Frage ist: Wie wollen wir leben? Wofür wollen wir unsere Gelder ausgeben? In einer Stadt hängt das zusammen mit der Haushaltsplanung. Beispielsweise geht es bei der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs häufig um den Kostendeckungsgrad, aber wie sieht der eigentlich beim Autoverkehr aus? Wenn ich das weiß, kann ich die Zahlen viel besser einordnen. Durch das Verfahren kann ich dann zum Beispiel zielgerichteter gleichberechtigt die Verkehrssysteme fördern. Wir wünschen uns, dass man diese Transparenz praktisch in der Verkehrs-, Finanz- und Investitionsplanung nutzt. Wir liefern das Instrument dafür.

Warum haben Sie für das Verfahren die Städte Kiel, Kassel und Bremen ausgesucht? Warum nicht Berlin, Hamburg und München?

Die Methode ist das Ergebnis von zwei Forschungsprojekten, die vom Bundesverkehrsministerium im Rahmen des nationalen Radverkehrsplans gefördert worden sind. Das Bundesverkehrsministerium beziehungsweise Umweltbundesamt, das beide Projekte betreut hat, hat uns nahe gelegt, Städte zu wählen, in denen der Radverkehr eine unterschiedliche Bedeutung hat. In Kassel hat der Radverkehr eine sehr geringe Bedeutung. Das ist in Bremen und Kiel anders. In Bremen gibt es eine deutlich längere Tradition für den Radverkehr, Kiel ist nochmal anders strukturiert. Wir wollten drei Städte mit unterschiedlichen Strukturen und insbesondere unterschiedlicher Radverkehrsnachfrage untersuchen. Die entwickelte Methode ist jedoch auch für andere Städte anwendbar.

Die Methode zeigt auf, dass der Autoverkehr die Kommunen das Dreifache des ÖPNV kostet und der Radverkehr die geringsten Zuschüsse erhält. Muss da gehandelt werden?

Das ist zunächst eine politische Frage. Unsere Methode hilft, um politisches Handeln transparent zu machen. Dadurch sieht man, was die Auswirkungen und Konsequenzen der Planung sind. Es ist eine politische Entscheidung, wo eine Stadt hin will. Wenn man eine autogerechte Stadt forcieren möchte, wird man ganz anders entscheiden, als wenn man eine nachhaltige Mobilität unterstützen möchte. Wenn das Ziel eine nachhaltige Mobilität ist, wird an dem Ist-Zustand deutlich, dass noch sehr viel zu tun ist. Und wenn wir beschlossene Ziele und Gesetze ernst nehmen, sei es das Klimaschutzziel oder die Grenzwerte zu den Luftschadstoffen, muss man handeln. Aber wie gesagt, das eine ist das Ziel, das andere die Methode.

Warum ist diese Transparenz so wichtig?

Ich glaube, dass Politikverdrossenheit gefördert wird, und es viele Leute verärgert, wenn verbindliche Ziele festgelegt werden, dann aber doch ganz anders gehandelt wird. Dies kann unsere Methode zwar nicht verhindern, aber durch die Ergebnisse unserer Methode kann jeder erkennen, ob eine zielgerichtete Planung und Politik durchgeführt wird.

Im Vergleich der Ergebnisse für die Städte Bremen, Kassel und Kiel schneidet Bremen, was den Radverkehr und Autoverkehr angeht, gut ab. Wie kommt das?

Ich warne davor, dass man die Ergebnisse für einen Städtevergleich nutzt. Klar, es ist interessant zu sehen, wie es bei der einen oder anderen Stadt läuft. Aber es spielen viele stadtspezifische Faktoren eine Rolle. Es ist wichtiger, die Ergebnisse über die Jahre in der eigenen Stadt zu vergleichen, um zu sehen, wie sich was verändert. Als Wissenschaftler sage ich, dass man die Zahlen richtig einordnen muss. Auch wenn zum Beispiel auffällt, dass der Lkw-Verkehr in Bremen einen deutlich höheren Zuschuss benötigt als in Kassel oder Kiel. Aber aufgrund des Hafens haben Lkw in Bremen eine größere Bedeutung als in den anderen beiden Städten.

Aber Bremen ist im Vergleich der drei Städte beim Thema Radverkehr schon gut aufgestellt. Oder?

Genau, in Bremen gibt es eine ganz andere Tradition für die Radverkehrsplanung als das in Kassel der Fall ist, auch wenn dort in jüngerer Zeit viel passiert. Aber Bremen hat in dem Punkt Kassel einiges voraus.

Bremen will bis zum Jahr 2030 die Innenstadt weitgehend autofrei bekommen. Dafür muss doch der Nahverkehr gestärkt werden.

Unabhängig von unserer Methode ist letztendlich klar, wenn dem ÖPNV mehr Ressourcen gegeben werden, dann kann er auch mehr leisten. Dann kann mehr Personal eingestellt, mehr Fahrzeuge beschafft und auch die Taktung dichter werden. Auch neue Stadtbahntrassen können dann gebaut werden. Ich kenne die Bremer Verhältnisse nicht im Detail, aber man kann schon sagen, dass in vielen Städten Deutschlands in den vergangenen 20 Jahren im ÖPNV gespart wurde. Und jetzt, wo man erkennt, dass ein besserer ÖPNV zur Einhaltung von CO2-Zielen und zur Verbesserung der Luftreinhaltung benötigt wird, kann ein System, was man jahrelang runtergefahren hat, nicht in kurzer Zeit wieder hochgefahren werden. Das ist eine Herkulesaufgabe. Mehr finanzielle Mittel sind grundsätzlich eine notwendige Voraussetzung.

Das Interview führte Pascal Faltermann.

Zur Person

Carsten Sommer (46) ist Professor für Verkehrsplanung, Straßenentwurf und ÖPNV sowie Leiter des Fachgebietes Verkehrsplanung und -systeme der Universität Kassel. Am Donnerstag stellte er in Bremen seine Forschungsergebnisse zu kommunalen Kosten im Verkehrssektor vor.