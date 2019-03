Nächstes Jahr findet sie wieder statt: In vielen Gesprächen mit den Reiseveranstaltern auf der ITB steht die Sail 2020 im Mittelpunkt. (Suhwa Lee)

Links herum, rechts herum und dann unten durch. Wer Knotenexperte werden möchte, versucht sich momentan am Bremer Stand auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in der Berliner Messe versuchen. Oder er probiert Wein und Sekt vom Bremer Ratskeller. Oder Popcorn. Oder er bastelt die Bremer Stadtmusikanten aus Pappe. Wer die Messegänger anlocken möchte, muss erfinderisch sein. Das weiß Peter Siemering, Geschäftsführer Marketing und Tourismus der Wirtschaftsförderung Bremen.

Deshalb rühren er und sein Team auch in diesem Jahr wieder kräftig die Werbetrommel. Die Reiseveranstalter von der Hansestadt zu überzeugen, sei kein Problem, behauptet der Tourismusexperte. „Obwohl das immer behauptet wird, hat Bremen kein Imageproblem“, meint Siemering. Das sagt auch Professor Christoph Burmann vom Lehrstuhl für innovative Markenforschung. Demnach hat die Hansestadt ein neutrales Image. „Und darüber sind wir heilfroh“, sagt Siemering. Denn darauf könne man aufbauen.

Bremenreisende bräuchten einen Anlass wie Kulturveranstaltungen, Ausstellungen oder die Sail, die 2020 wieder in Bremerhaven stattfindet. Die größte Gruppe der Besucher mit 60 Prozent machen aber Tagungs- und Kongressgäste aus. „Wer einmal in Bremen war, spricht positiv über die Stadt“, ist er überzeugt. Deshalb wird auch gerade für die großen Arbeitgeber, die händeringend Fachkräfte suchen, eine Art Werkzeugkasten zusammengestellt. Dort sollen Videos und Schlüsselaussagen zur Stadt gesammelt werden, um Bremen für Arbeitnehmer schmackhaft zu machen.

Auch die Bremer sollen ins Stadtmarketing einbezogen werden und als Markenbotschafter fungieren, erläutert Maike Bialek, Kommunikationschefin der Bremer Touristik-Zentrale. Bremen punkte mit einem sympathischen Understatement. „Das können wir ruhig ein bisschen mehr nach außen tragen“, sagt sie.

Dass Bremen auch im asiatischen Ausland immer beliebter wird, sehe man etwa an einer Anfrage aus Japan, erzählt Siemering. Einer der größten Reiseveranstalter aus dem Land hat auf der ITB angefragt, ob er eine Japanwoche in der Hansestadt veranstalten können. Und auch bei den Chinesen werden norddeutsche Destinationen immer beliebter. Zehn Prozent mehr Gäste aus China haben im vergangen Jahr Bremen besucht. „Das sind die größten Zuwachsraten bei den ausländischen Gästen“, so Siemering. Im kommenden Jahr ist deshalb ein Bremer Markt in der chinesischen Seestadt Dalian geplant. Das Rathaus und Häuser aus dem Schnoor werden nachgebaut und Bremer Spezialitäten angeboten. „Das wird der Renner“, sagt er.

Trotzdem bleiben deutsche Besucher mit 80 Prozent die wichtigsten Gäste in der Hansestadt. Um noch mehr deutsche und europäische Gäste anzulocken, ist auch Flughafenchef Elmar Kleinert gefragt, der auf der ITB Hand in Hand mit Siemering zusammenarbeitet. Der Germania-Ausfall am Bremer Flughafen wird bis zum Ende des Jahres zu 50 bis 60 Prozent durch andere Fluglinien kompensiert sein, sagt er. Dafür knüpft er beim Speeddating ITB fleißig weitere Kontakte.