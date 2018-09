Lilli (neun Jahre), Clara (elf Jahre) und Emma (neun Jahre) haben ihre Freude mit dem neuen Bremen-Puzzle. (Andreas Schwarz)

Will man das jüngste Werk von Bernd Natke beschreiben, treffen es die Schlagwörter Sehenswürdigkeiten, Personen und Leben. Auf einen Blick lässt sich das Geschehen des Motivs jedoch nicht fassen, denn die unzähligen Details und Alltagsszenen sind in einem Wimmelbild zusammengefasst – zerschnitten in 500 Teile. Es handelt sich um ein Puzzle im Format 47 mal 33 Zentimeter, das ab sofort im Kundenzentrum des WESER-KURIER erhältlich ist.

Bernd Natke wurde vor 56 Jahren in Bremen geboren und lebte bis zu seinem 13. Lebensjahr in der Hansestadt. Heute hat der Comiczeichner seinen Lebensmittelpunkt in Hannover und unterrichtet dort unter anderem an der Freien Akademie der bildenden Kunst. Dennoch war die Arbeit am Bild seiner Heimat „etwas Besonderes“, sagt Natke. Während der Dom, die Werder-Flagge und der WESER-KURIER-Heißluftballon als Blickpunkte herausstechen, bedarf es zum Erkennen der Bahnlinien, des Universums sowie der „Alexander von Humboldt“ schon Adleraugen. „Alle Gebäude sind dort, wo sie tatsächlich stehen“, erläutert Natke die Komposition seines Bildes, das zur City-Art-Reihe gehört. Bevor er sich an die Arbeit machte, suchte sich der Zeichner bedeutende Bauwerke aus dem Internet heraus und informierte sich anhand von Luftaufnahmen und Straßenkarten über die Gegebenheiten. „Leider ist der Platz begrenzt und ich musste jede Menge weglassen“, erklärt Natke.

Dennoch schafften es nach gut acht Wochen künstlerischen Wirkens viele Bauten und Details auf das Wimmelbild, unter anderem die Brauerei an der Weser und das neue City Gate vor dem Hauptbahnhof. Am linken Bildrand hat der gebürtige Bremer zudem einen Hinweis auf seine Schulzeit eingebaut und den Vegesacker Hafen aufgenommen. Wünsche wurden ebenfalls realisiert, beispielsweise ein Beluga-Flugzeug, das über dem aktionsgeladenen Motiv schwebt.

Mit der Kombination zahlreicher charakteristischer Merkmale lässt sich die Hansestadt auf spielerische Art entdecken. Vielleicht bekommt der Puzzler am Ende Lust auf einen Besuch sowie eine Entdeckertour zwischen Weser und Messehallen.

Weitere Informationen

Das Bremen-Puzzle ist zum Preis von 14,90 Euro im Pressehaus, Martinistraße 43, in den regionalen Zeitungshäusern sowie online erhältlich. Bei einer Bestellung dieses Verlagsproduktes über den WESER-KURIER-Onlineshop wird das Paket versandkostenfrei geliefert.