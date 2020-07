Bremer Tennisvereine haben 7029 Mitglieder (Stand 2014). (Björn Hake)

Der Fußball ist Volkssport Nummer eins der Deutschen. Bremen bildet da keine Ausnahme. Aber: Allein auf weiter Flur ist der Sport mit dem runden Leder in der Hansestadt nicht. Mit nur knapp 3500 Mitgliedern weniger ist Turnen offenbar die zweitbeliebteste Sportart in Bremen.

Die Verteilung der Vereinsmitglieder auf einzelne Sportarten geht aus dem Sportentwicklungsplan des Sportamtes der Stadt Bremen hervor. Dieser wird in unregelmäßigen Abständen angefertigt und beleuchtet die Gesamtsituation in der Stadt. Der Plan stellt eine Grundlage für politische Entscheidungen dar. In dem Dokument wird beispielsweise auch die Menge der Sportanlagen auf dem Bremer Stadtgebiet aufgelistet. Die neuesten Zahlen stammen aus dem Jahr 2017. Danach gibt es in Bremen 328 Hallen und Räume, etwa für Hallensport, zum Tanzen oder für Gymnastik. Darüber hinaus stehen rund um die Weser 176 Sportplätze zur Verfügung, ein Großteil davon mit Rasenbelag, 33 jedoch auch mit einem alljährlich nutzbaren Kunstrasen.

Bei der Mitgliederverteilung fallen zwei Sportarten besonders auf: Überraschen mag, dass Skisport sowie Klettern und Wandern unter den Top-Zehn rangieren. Verantwortlich dafür dürfte unter anderem der Bremer Alpenverein sein, der etwa eine Berghütte in den Stubaier Alpen in Tirol betreibt.

Mitgliederzahl weiter gefallen

Wenig überraschend ist die Gesamtzahl der Mitglieder Bremer Sportvereine. Diese ist in den vergangenen Jahren weiter gefallen. Bremen bildet damit im Bundesvergleich keine Ausnahme: Landauf, landab leiden Vereine unter wenig Nachwuchs und einer alternden Gesellschaft. 2019 hatten alle bremische Sportvereine zusammen 129.657 Mitglieder. Wären dies nur Stadtbewohner, dann wäre fast jeder vierte Bremer in einem Sportverein.

Die Mitglieder verteilen sich auf 310 Vereine. Mehr als drei Viertel der Vereine befinden sich laut Landessportbund im Gebiet Bremen-Stadt. 64 Vereine sind es im Bereich Bremen-Nord. Bei ihren sportlichen Aktivitäten sind die meisten Vereine heimatbezogen: Gut drei Viertel bieten ihre Sportangebote in dem Stadtteil an, in dem sie beheimatet sind. Das gilt auch für die Sportler. 58 Prozent der Bremer sind im eigenen Stadtteil aktiv, zehn Prozent jenseits der Landesgrenze.

Viele Vereinsmitglieder sind noch nicht oder gerade erst erwachsen. Die Altersspanne von sieben bis 18 Jahren wird durch mehr als 31.000 Sportler repräsentiert. Das sind in etwa so viel, wie in der doppelt so breiten Altersspanne von 41 bis 60 Jahren. Mehr als die Hälfte der Mitglieder sind Männer.

Werder Bremen hat die meisten Mitglieder. Viele der beim Landessportbund registrierten Grün-Weißen treiben jedoch keinen Sport beim Club vom Osterdeich. Mit deutlichem Abstand auf Rang zwei folgt Bremen 1860 mit 5498 Mitgliedern. Auf der anderen Seite der Skala befinden sich die kleinsten Bremer Vereine. Der Reitclub Ritter zu Reeken zählt sieben Mitglieder. Weniger hat nur der Luftsportverein Oldi, der auf fünf Mitglieder kommt.