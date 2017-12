Der bremische Einzelhandel verzeichnete dem Jahrbuch zufolge 2016 ein Umsatzplus von 1,9 Prozent, jedoch bei abnehmender Beschäftigung (ein Minus von 1,5 Prozent). (dpa)

Mehr als die Hälfte der bremischen Haushalte verfügen über einen Pkw, und kaum ein Haushalt ist noch ohne Fernseher. Auch solche Zahlen gehen aus dem statistischen Jahrbuch 2017 für Bremen hervor – mit Angaben, die im Laufe des Jahres 2016 erhoben wurden. In 22 Kapiteln und auf über 300 Seiten erfahren die Leser vom Statistischen Landesamt etwas über die aktuellen demografischen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Verhältnisse im Land Bremen und in den Städten Bremen und Bremerhaven.

Zahlreiche der mehr als 200 Tabellen und 70 Grafiken enthalten Vergleichsdaten der Vorjahre, damit Veränderungen und Entwicklungen deutlich werden. So wird beispielsweise aufgezeigt, wie sich Haushaltsstrukturen verändern: Demnach lag der Anteil der Einpersonenhaushalte an den Privathaushalten 2016 wieder unter 50 Prozent. Dafür stieg allerdings der Anteil der Mehrpersonenhaushalte, besonders der größeren Haushalte mit vier und mehr Personen.

Oder es wird festgestellt, dass Privathaushalte im Jahr 2016 mehr Geld zur Verfügung hatten als 2015: Die Zahl der Haushalte mit weniger als 1500 Euro Nettoeinkommen im Monat ging zurück. Zudem stieg nicht nur das verfügbare Nettoeinkommen, so das Landesamt, insgesamt lebten 2016 mehr Menschen von eigener Erwerbs- beziehungsweise Berufstätigkeit als zuvor.

Interessant für die Wirtschaft ist, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten deutlich angestiegen ist: So gingen am 30. Juni vergangenen Jahres 319.000 Menschen einer Beschäftigung im Land Bremen nach. Knapp 135.000 von ihnen sind Einpendler, etwa 4800 Menschen pendeln zwischen den Städten Bremen und Bremerhaven. Fast die Hälfte aller nach Bremen fahrenden Arbeitskräfte kommt aus den Landkreisen Cuxhaven, Osterholz und Diepholz.

Der bremische Einzelhandel verzeichnete dem Jahrbuch zufolge 2016 ein Umsatzplus von 1,9 Prozent, jedoch bei abnehmender Beschäftigung (ein Minus von 1,5 Prozent). Dabei zeigen die einzelnen Bereiche sehr unterschiedliche Ergebnisse. Am deutlichsten hebt sich der „Einzelhandel außerhalb von Verkaufsräumen“, also der Onlinehandel, ab: Dort verzeichnet der Umsatz ein Plus von 10,7 Prozent, bei der Beschäftigung gibt es ein Plus von 5,1 Prozent.