Bremen kommt beim Bildungsmonitor 2018 nicht gut weg. (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Bremen ist laut der Faktenschau der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft weiter Schlusslicht bei der Bildung und verschlechterte sich im Vergleich zu 2013 sogar leicht, anstatt sich zu verbessern. Der INSM-Bildungsmonitor bestätigt viele bekannte Erkenntnisse zu Bremen, die bereits in anderen bundesweiten Studien wie zum Beispiel im IQB-Report festgestellt wurden: Bremen investiert im Vergleich zu anderen Bundesländern – und auch im Vergleich zu anderen Stadtstaaten wie Berlin und Hamburg – wenig in Bildung. Zudem erreichen viele Schüler nicht die Mindeststandards. „Im Durchschnitt erreichen die Schüler in den Kompetenztests schlechte Ergebnisse“, schreiben die Autoren des Bildungsmonitor 2018.

Im Bereich Hochschulen ist Bremen dagegen stark: Auch die INSM-Studie bestätigt, dass Bremen als kleiner Stadtstaat mit zwei Universitäten und zwei Hochschulen viele Akademiker ausbildet - gemessen an der akademischen Wohnbevölkerung und am Bedarf von Wirtschaft und Wissenschaft.

Neu ist beim jährlich erscheinenden Bildungsmonitor, dass erstmals auch der Bereich Bildung und Digitalisierung analysiert und qualitativ bewertet wurde. Hier schneidet Bremen nicht schlecht ab: Bei der Digitalisierung an Schulen bewege sich Bremen im Mittelfeld. Allerdings setzten in Bremen nur 34 Prozent aller Lehrer mindestens einmal pro Woche Computer im Unterricht ein – in Bayern bejahten dies 64 Prozent. Bremen ist durch Software und Konzepte zur Mediennutzung nicht schlecht aufgestellt, allerdings hakt es häufiger bei der Hardware, wenn nicht genügend Computer oder Tablets zur Verfügung stehen.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es beim Bildungsmonitor 2018 erstmals nahezu bundesweit Rückschritte. Vor allem in den Handlungsfeldern Schulqualität, Integration und Verminderung von Bildungsarmut verschlechterten sich die Ergebnisse deutlich. So schneiden in Deutsch und Mathematik Viertklässler aktuell schlechter ab als in den Vorjahren. Die Schulabbrecherquote ist vor allem aufgrund der Flüchtlingsmigration wieder größer geworden. Unter ausländischen Jugendlichen stieg der Anteil von Abgängern ohne Abschluss von 11,8 Prozent im Jahr 2015 auf 14,2 Prozent im Jahr 2016. Fazit: Die Herausforderungen der Integration erfordern neue und verstärkte Anstrengungen im Bildungsbereich, andernfalls droht ein Rückgang der Teilhabechancen.

Berlin ist erstmals seit zehn Jahren nicht mehr Letzter

Die leistungsfähigsten Bildungssysteme haben Sachsen, Thüringen und Bayern gefolgt von Baden-Württemberg, Hamburg und dem Saarland. Gegenüber dem Vorjahr konnten sich nur Schleswig-Holstein und Berlin im Ranking des INSM-Bildungsmonitors verbessern. Berlin ist erstmals seit zehn Jahren nicht mehr Schlusslicht, sondern belegt den 13. Platz. In Berlin konnte der Anteil der Schulabbrecher insgesamt und auch unter den Ausländern entgegen dem Bundestrend gesenkt werden - die Berliner Abbrecherquote ist aber weiter zu hoch. Positiv: Der Fremdsprachenunterricht an Berufsschulen wurde deutlich gestärkt.

Im erstmals vertieft untersuchten Bereich "Digitalisierung" zeigt sich im internationalen Vergleich, dass Deutschland bei der Computernutzung an Schulen, bei den IT-Kompetenzen der Schüler und bei der Forschung Nachholbedarf hat. Innerhalb Deutschlands zeigt sich ein qualitativ differenziertes Bild mit Stärken in Bayern und Baden-Württemberg und Schwächen in Schleswig-Holstein und den neuen Ländern - mit Ausnahme Thüringens.

Mehrbedarf an Bildungsinvestitionen von zwölf Milliarden Euro

Bereits im INSM-Bildungsmonitor des Vorjahres wurde deutlich, dass eine Reformagenda für das Bildungssystem notwendig ist. Die Reformagenda deckte einen Mehrbedarf an Bildungsinvestitionen von zwölf Milliarden Euro jährlich auf.

In die Studie Bildungsmonitor 2018 werden 93 Indikatoren einbezogen. Dazu gehören Indikatoren zur Beschreibung der Infrastruktur, beispielsweise die Verfügbarkeit von Ganztagsschulen und Ganztagsbetreuungsmöglichkeiten sowie die Betreuungsrelationen an Schulen. Untersucht werden auch Indikatoren, die den Zugang zu Bildung beschreiben, wie Schulabbrecherquoten, Abbrecherquoten von Ausländern und der Anteil der Schüler, die von Bildungsarmut betroffen sind, sowie Indikatoren, die die Qualität der schulischen Leistung und den Zugang zu höheren Bildungsabschlüssen abbilden. Damit messen die Indikatoren sowohl Aspekte der Bildungsgerechtigkeit als auch Impulse des Bildungssystems zur Stärkung der Qualifikationsbasis der Volkswirtschaft. Die zugrunde liegenden Daten beziehen sich zumeist auf das Jahr 2016 oder 2017.

Neben einer Bestandsaufnahme zur Leistungsfähigkeit des Bildungssystems werden die Ergebnisse des Bildungsmonitors 2018 auch mit dem Jahr 2013 verglichen. So gibt die Studie auch darüber Auskunft, welches Bundesland die größten Verbesserungen in seinem Bildungssystem erreicht hat.