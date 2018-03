In Bremer Hotels checkten im vergangene Jahr erneut mehr Gäste ein. (Christina Kuhaupt)

Positive Zahlen für Bremen: Die Stadt hat 2017 erneut die Zwei-Millionen-Marke in der Übernachtungsstatistik geknackt. Bereits zum siebten Mal haben sich damit die Zahlen bei Betrieben mit mehr als zehn Betten im Vergleich zu 2016 gesteigert. Damit wurde ein neuer Höchststand erreicht, wie die Bremer Touristik-Zentrale (BTZ) am Montag mitteilte – mit Bezug auf einen neuen Bericht des Statistischen Landesamtes.

Nach den aktuellen Werten für 2017 checkten 1 112 435 Menschen in Hotels, Hostels und auf Campingplätzen in der Stadt ein. Das ist ein Plus von 3,7 Prozent im Vergleich zu 2016. Die Gäste blieben im Schnitt 1,8 Nächte und brachten es damit auf 2 039 490 Übernachtungen – eine Steigerung von 1,7 Prozent zu 2016. Das bedeutet auch, dass in den Bremer Haushalt rund 181 Millionen Euro durch Mehrwertsteuer und Einkommenssteuer aus dem Tourismus fließen. Oben drauf kommen kommunale Steuern wie zum Beispiel die Citytax.

Ähnliche Zahlen gibt es für das Land Bremen, das sich demnach großer Beliebtheit bei Touristen und Geschäftsreisenden erfreut. Die Zahl der Ankünfte von Gästen stieg auf 1 329 820 (plus 3,8 Prozent) und die der Übernachtungen auf 2 448 008 (plus 1,9 Prozent). „Die Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus wächst Jahr für Jahr“, sagte Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) am Montag. Mehr als 33 000 Menschen im Land Bremen bestreiten laut Günthner inzwischen ihren Lebensunterhalt durch den Tourismus.

Tourismuszahlen steigen stätig

Bei rund 40 Millionen Tagesbesuchen gaben die Gäste etwa 1,3 Millionen Euro in der Stadt aus, was durchschnittlich 33,70 Euro pro Besuch sind. Höher liegt die Zahl bei den fast zwei Millionen Übernachtungsgästen in gewerblichen Betrieben, die pro Kopf und Tag durchschnittlich 186 Euro in der Stadt lassen – zusammengerechnet sind das etwa 372,2 Millionen Euro. Hinzu kommen Ausgaben von Gästen auf Campingplätzen und bei den geschätzten zwei Millionen Verwandten- und Familienbesuchen.

Rund 1,7 Milliarden Euro beträgt demnach der Brutto-Umsatz durch Tages- und Übernachtungstourismus in der Stadt Bremen. 80 Prozent aller Übernachtungsgäste kamen 2017 laut Andreas Cors vom Statistischen Landesamt aus Deutschland. Die Zahl der ausländischen Gäste stieg gegenüber 2016 um 2,8 Prozent, ihre Übernachtungszahl um 1,6 Prozent. Die meisten stammten aus den Niederlanden, Großbritannien und den USA.

Weitere Hoteleröffnungen angekündigt

Das Übernachtungsangebot für Touristen ist nach Zahlen vom vergangenen Dezember ebenfalls größer geworden. 85 Hotels mit insgesamt 10 848 Betten gab es in der Stadt Bremen, so die Vorsitzende des Verkehrsvereins, Ursula Carl. Zehn Jahre zuvor seien es 73 Hotels mit 7628 Betten gewesen. „Interessanterweise“, so Carl, „stieg die Bettenauslastung im selben Zeitraum von 44 Prozent auf 47 Prozent. „Neue Hotels bringen also auch mehr Gäste in die Stadt."

Für 2018 und 2019 sind weitere Hoteleröffnungen in Bremen geplant, wie das B&B Hotel in der Überseestadt, das Ibis am Hauptbahnhof oder das Niu-Hotel am Flughafen. Außerdem soll im Mai der Erweiterungsbau des Atlantic Grand Hotels an der Martinistraße mit weiteren 100 Zimmern und Suiten eröffnen. Insgesamt kämen damit in Kürze mehr als 600 weitere Betten hinzu, so Ursula Carl.

BTZ-Geschäftsführer Peter Siemering schaut optimistisch auf das laufende Tourismusjahr und erwartet eine erneute Steigerung der Zahlen. Bei den „geraden“ Jahreszahlen wie 2018 gebe es erfahrungsgemäß mehr Übernachtungen, weil dann mehrere große, zweijährig stattfindende Kongresse in der Stadt seien, wiebeispielsweise die Fish International, die den Februar belebe. Zudem stehen Großveranstaltungen wie "Break Bulk" und der "International Astronautical Congress" an.

Da Städtereisen schwerpunktmäßig anlassbezogen seien, so Siemering, wünsche er sich "jeden Monat eine überregional relevante Veranstaltung". Die BTZ werbe weltweit auf Messen, in Newslettern, Presse und Onlinemedien, betont der Tourismuschef. Einer der Schwerpunkte liege auf den sozialen Netzwerken. In die Seestadt Bremerhaven sind im vergangenen Jahr 1,8 Millionen Tagesgäste gekommen – so viele wie noch nie. Die Zahl wuchs im Vergleich zu 2016 um sieben Prozent, wie die Erlebnis Bremerhaven GmbH mitteilte.

