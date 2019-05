Bremen ist laut einer Berechnung einer Suchmaschine für Ferienhäuser die drittgrünste deutsche Großstadt - mit verantwortlich: Knoops Park (Foto). (Christian Kosak)

Bremen ist die drittgrünste Stadt in Deutschland - zumindest, wenn man die Grünflächen zu den Einwohnern ins Verhältnis setzt. Das geht es einer Untersuchung einer Suchmaschine für Ferienhäuser hervor. Dabei wurde die Fläche aller Parks im Stadtgebiet zusammengezählt und ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt. Bremen erreicht mit 21,32 Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner den dritten Platz - davor rangieren nur noch Kassel und Potsdam. Aus Niedersachsen haben es Osnabrück und Oldenburg in die Liste geschafft.

Hier das komplette Ranking:

Potsdam (33,03 Quadratmeter pro Einwohner) Kassel (23,42 Quadratmeter pro Einwohner) Bremen (21,32 Quadratmeter pro Einwohner) Magdeburg (19,4 Quadratmeter pro Einwohner) München (17,78 Quadratmeter pro Einwohner) Leipzig 17,15 Quadratmeter pro Einwohner) Gelsenkirchen (16,85 Quadratmeter pro Einwohner) Osnabrück (15,18 Quadratmeter pro Einwohner) Bielefeld (14,96 Quadratmeter pro Einwohner) Oldenburg (14,44 Quadratmeter pro Einwohner)

Bremen weist nach München die zweitgrößte Fläche an Parks auf. 12,11 Quadratkilometer flossen in die Berechnung ein, in München waren es sogar knapp 26 Quadratkilometer. Untersucht wurden 50 Großstädte mit mehr als 155.000 Einwohnern. Als Parks gelten nur Grünflächen, die in Open Street Maps auch als Park gekennzeichnet sind. Naturschutzgebiete, Wälder, Biotope und Grünstreifen wurden aus Gründen der Vergleichbarkeit nicht berücksichtigt. (jfj)