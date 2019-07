Mehr zum Thema Breminale am Weserufer Von Fahrradproblemen und Fluchtwegen Die Veranstalter mussten am Mittwoch die Schlösser von sechs Fahrrädern knacken, weil sie den ... mehr »

Bremen belegt in einem Vergleich der fahrradfreundlichsten Städte der Welt den elften Platz. Damit schneidet die Hansestadt als beste deutsche Stadt ab, noch vor Berlin (Rang 15) und Hamburg (Rang 20). Die weltweit radfreundlichsten Städte sind Kopenhagen, Amsterdam, Utrecht, Antwerpen und Straßburg. Zu diesem Ergebnis kommt der Copenhagenize-Index, der rund 600 Städte weltweit bewertet hat.

Erstmals in den Top 20

Bremen ist erstmals in den Top 20 des weltweiten Rankings vertreten und wird von den Machern als „Newcomer“ bezeichnet. Das Ergebnis bestätigt die Erkenntnisse des ADFC-Fahrradklimatests, wonach Bremen die fahrradfreundlichste deutsche Großstadt ist. Nicht nur das: Bremen ist auch die einzige deutsche Stadt, die sich verbessert hat. Berlin war im vorherigen Ranking noch fünf Plätze besser, Hamburg rutschte drei Ränge ab, München ist nach Platz 15 im Jahr 2017 nun gar nicht mehr in den Top 20 zu finden.

Der aktuelle Index untersucht Hauptstädte und Städte mit mehr als 600.000 Einwohnern. Zu den 14 Bewertungskriterien zählt das Ausmaß an Radverkehrsinfrastruktur, etwa eigene Wege für Radfahrer oder die Verfügbarkeit von Leihrädern. Ebenso wichtig ist der so genannte „Modal Split“, also der Anteil von Radfahrern am gesamten Verkehrsaufkommen. In Bremen beträgt er 25 Prozent. Durchgeführt wird der Vergleich seit 2011 alle zwei Jahre vom dänischen Planungsunternehmen Copenhagenize.