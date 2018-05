Die Karte zeigt es: Bremen ist ein meteorologischer "Hotspot". (Wetter Kontor)

Der "Wonnemonat" Mai wird seinem Namen in Bremen bisher gerecht: Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen locken seit Tagen ins Freie. Und am heutigen Montag - man man mag es kaum glauben - gehört Bremen mit 27 Grad sogar zu den heißesten Orten in Deutschland.

Doch wer jetzt überlegt, die nächsten Tage am See zu verbringen, der wird enttäuscht werden. Ab Dienstag soll es wieder kälter werden, die schöne, sonnige Zeit dann zunächst vorbei sein. Am Dienstag soll das Thermometer "nur noch" auf 24 Grad klettern, am Mittwoch soll immerhin noch bis zu 21 Grad warm werden. Bis Donnerstag soll es sich dann aber auf 16 Grad abkühlen.

Wer kann, sollte das sommerliche Wetter noch draußen genießen. Wer weiß - vielleicht waren die heißen Tage ja schon der Bremer Sommer 2018.