Das Länder-Ranking bietet aus Imhoffs Sicht Anlass, die Bremer Standards zu prüfen. (MICHAEL BAHLO/DPA)

Der Politikbetrieb des kleinsten Bundeslandes hat Nachholbedarf bei Transparenz und Eindämmung von Lobbyismus. Das ist die Einschätzung von Transparency International. In einem Lobby-Ranking der 16 Bundesländer, das die Nichtregierungsorganisation vor wenigen Tagen vorgelegt hat, belegt Bremen den letzten Platz.

Transparency hatte die Situation anhand eines vierteiligen Prüfkataloges untersucht. Darin wird bewertet, ob ein Bundesland über ein verpflichtendes, öffentlich zugängliches Lobbyregister verfügt sowie eine vollständige Offenlegung der Nebentätigkeiten von Abgeordneten verlangt. Gefragt wurde auch nach einer Karenzzeit von drei Jahren, die ehemalige Regierungsmitglieder vor einem Wechsel in die Privatwirtschaft einhalten müssen. Vierter Punkt ist der sogenannte legislative Fußabdruck. Darunter versteht man die Dokumentation der Entstehung einer Gesetzesvorlage. Indem festgehalten wird, wer in welcher Form beteiligt war, soll transparent werden, welche Interessen sich möglicherweise in Gesetzesvorhaben widerspiegeln.

In Bremen gibt es derzeit weder ein Lobbyregister noch eine vorgeschriebene Karenzzeit für Ex-Senatoren. Wer aus der Landesregierung ausscheidet, könnte im fliegenden Wechsel eine gut bezahlte Tätigkeit in der Privatwirtschaft annehmen. Auch der legislative Fußabdruck spielt bisher keine Rolle. Einen festgeschriebenen Standard gibt es lediglich bei den Nebentätigkeiten. Sie müssen angegeben werden, die Daten finden sich auf der Website der Bürgerschaft unter dem Eintrag der jeweiligen Abgeordneten. Auch Spenden sind anzeigepflichtig.

Norman Loeckel ist bei Transparency International stellvertretender Leiter der Arbeitsgruppe Politik. Trotz des letzten Platzes, den Bremen im Ranking belegt, bricht Loeckel nicht den Stab über das kleinste Bundesland. Die Bürgerschaft sei ein Halbtagsparlament, deshalb müsse man andere Maßstäbe anlegen als etwa beim Bundestag oder den Landtagen großer Flächenländer. Dort gebe es auch mehr organisierten Lobbyismus als im Umfeld der Bürgerschaft. „Ein Lobbyregister hätte deshalb aus meiner Sicht für Bremen nicht die höchste Priorität. Wichtiger wäre es, sich um den legislativen Fußabdruck zu kümmern“, meint Norman Loeckel.

Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) hat Probleme mit der Transparency-Studie. Zu Unrecht vermittele sie den Eindruck, „das wir in Bremen intransparent wären“, so Imhoff gegenüber dem WESER-KURIER. In der Geschäftsordnung der Bürgerschaft sei beispielsweise klar geregelt, dass vergütete Nebentätigkeiten von Abgeordneten zu veröffentlichen sind. Nichtsdestotrotz bietet das Länder-Ranking aus Imhoffs Sicht Anlass, die Bremer Standards „zu prüfen und gegebenenfalls nachzuschärfen“. Er habe sich bereits dafür ausgesprochen, das Thema Lobbyregister aufzugreifen.