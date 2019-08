Die 1545 gegründete Stiftung Haus Seefahrt sorgt noch heute für bedürftige Seefahrer, deren Witwen und Waisen. (Dustin Weiss)

Im Vergleich der Bundesländer liegt Bremen mit 49 Stiftungen pro 100.000 Einwohnern auf Platz zwei – und somit ausnahmsweise ganz vorn. Denn in dem Stadtstaat Bremen wurden nach Auskunft des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen insgesamt 336 rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts für 2018 registriert. Diese Erhebung erfolgt nur einmal im Jahr.

Der Bundesschnitt liegt laut Bundesverband bei 28. Die meisten Stiftungen im Verhältnis zur Zahl der Einwohner hat im Ländervergleich Hamburg für das vergangene Jahr gemeldet. Der Spitzenreiter weist 78 Stiftungen pro 100.000 Einwohner vor, insgesamt einen Bestand von 1430 Stiftungen.

Im Vergleich der Großstädte in Deutschland landet Bremen laut Bundesverband Deutscher Stiftungen wie bereits im Vorjahr 2017 auf Platz 15: In der Weserstadt gibt es 54 Stiftungen pro 100.000 Einwohnern. In Bremerhaven sind es 23. Für Bremen bedeutet das im bundesweiten Städtevergleich Platz 53.

Allein sechs rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts wurden im vergangenen Jahr in Bremen neu gegründet. In diesem Jahr sind nach Auskunft der Bremer Innenbehörde noch die Lungenstiftung Bremen und die Lisa-Ruth-Stiftung dazugekommen. „Die aktuelle Situation mit niedrigen Zinsen und volatilen Märkten ist für Stiftungen zwar schwierig“, sagt Joachim Rogall, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. „Doch wer sich für die Gründung einer auf Dauer angelegten Stiftung entscheidet, tut dies mit einer langfristigen Perspektive und in der Absicht, sich nachhaltig für die Gesellschaft zu engagieren.“

Dass die Stiftungsdichte in Bremen seit vielen Jahren besonders hoch ist, dürfte nach Auskunft von Rose Gerdts-Schiffler, Pressesprecherin von Senator Ulrich Mäurer (SPD), Ausdruck des hiesigen Bürgersinns sein. Und weist darauf hin, dass der Senator für Inneres Bürgerinnen und Bürger auf deren Wunsch berät, wenn diese eine Stiftung einrichten möchten.

Stiftungen haben in Bremen überdies eine gute und lange Tradition. Über die Bremer Landesgrenzen hinaus ist die Stiftung Haus Seefahrt bekannt, die 1545 gegründet worden ist und das älteste Brudermahl der Welt – das Schaffermahl – ausrichtet. Außerdem sorgt diese Stiftung noch heute für bedürftige Seefahrer, deren Witwen und Waisen.

Die Statistikkurve für die Anzahl der Stiftungen klettert seit Anfang des Jahrtausends weiter nach oben: Gab es Ende des Jahres 2001 insgesamt 211 Stiftungen in Bremen, so waren Ende vergangenen Jahres bereits 336 anerkannt. Die sechs im Jahr 2018 neu gegründeten Stiftungen in Bremen sind:

Die Harry-und-Brigitte-Bornemann-Stiftung, die mildtätige Zwecke sowie Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege fördert.

Die Stiftung Medizin für obdachlose Menschen (MoM) fördert Institutionen und Organisationen, die obdachlose Menschen im Land Bremen unterstützen und medizinisch versorgen. Im Mittelpunkt steht die Unterstützung der Arbeit des Vereins zur Förderung der medizinischen Versorgung Obdachloser im Land Bremen e. V. (MVO).

Die Tandler-Stiftung fördert Wissenschaft und Forschung, Bildung, Erziehung, Kultur, Religion, Kriminalprävention, die Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, die Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene, die internationale Toleranz.

Die Welfonder-Stiftung (Bremerhaven) fördert das öffentliche Gesundheitswesens, insbesondere durch die Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder und ihrer Angehörigen, die aufgrund von Krankheit physischer oder psychischer Hilfe bedürfen. Bevorzugt werden sollen Zwecke für Herzkranke oder an Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche.

Die Nachbarschaftshaus-Helene-Kaisen-­Stiftung verfolgt den Zweck der Bereitstellung und Förderung aller Maßnahmen und Einrichtungen, die der Kultur, Jugend- und Altenhilfe sowie Wohlfahrtspflege im weiteren Sinne dienen. Zweck ist auch die Förderung der Völkerverständigung. Er wird insbesondere verwirklicht durch die Unterhaltung und Bereitstellung des Nachbarschaftshauses mit Kindertagesstätte, Beim Ohlenhof 10.

Die Lungenstiftung Bremen wurde vom Klinikum Bremen-Ost, dem Klinikverbund Gesundheit Nord und der Krankenkasse AOK Bremen/Bremerhaven ins Leben gerufen. Ziel der Stiftung ist es, die Zahl der Lungener­krankungen in Bremen durch Aufklärung, Sensibilisierung und Prävention zu reduzieren.

Außerdem wurden in diesem und im ­vergangenen Jahr noch zwei Familienstiftungen gegründet. Familienstiftungen sind ­Stiftungen, die nach dem Stiftungszweck überwiegend dem Wohle der Mitglieder einer bestimmten Familie oder mehrerer bestimmter Familien dienen (Paragraf 17 BremStiftG), klärt Pressesprecherin Rose Gerdts-Schiffler auf. Sie können unter Umständen von Interesse sein, um das Ziel zu erreichen, ein ­Vermögen über mehrere Generationen für eine Familie zu erhalten. Aus hiesiger Sicht wird davon ausgegangen, dass bei Familienstiftungen die steuerrechtlichen Voraus­setzungen für eine Anerkennung als gemeinnützig regelmäßig nicht erfüllt sein werden, informiert sie, für die steuerrechtlichen Fragen sind jedoch die Finanzbehörden zuständig.

Weitere Informationen

Mehr Informationen über Stiftungen in Bremen gibt es online unter der Adresse www.inneres.bremen.de. Unter der Leiste „Inneres“ ploppt die Rubrik „Bürger und Staat“ auf. In der Aufzählung „Themen von A bis Z“ ist dann der Weiterleitungspfeil zu den Stiftungen zu finden. Ansprechpartner für eine individuelle Beratung in Stiftungsangelegenheiten ist Sebastian Berger aus dem Referat 22, der unter der Telefonnummer 361 90 59 zu erreichen ist.