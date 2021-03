In Bremen lässt es sich – im Vergleich mit anderen Städten – gut mit dem Rad fahren. Auch in Bremen gibt es bei einer Gesamtnote von 3,57 aber ebenfalls Nachholbedarf. (Christina Kuhaupt)

Bremen ist im Vergleich mit anderen Städten besonders fahrradfreundlich. Das hat eine bundesweite Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) nun ergeben. Demnach landete die Hansestadt mit einer Note von 3,57 auf dem ersten Platz vor Hannover (3,67) und Frankfurt am Main (3,72). Bremerhaven rangiert im Ranking der Städte mit 100.000 bis 200.000 Einwohnern mit der Note 4,4 auf Platz 36 der 41 teilnehmenden Städte.

Die Befragung zum Fahrradklima in Deutschland führt der ADFC alle zwei Jahre durch. Der bundesweite Durchschnitt bei der Befragung 2020 ergab ein für den ADFC nach eigenen Angaben „unbefriedigendes Ergebnis“ mit der Note 3,9. „Es gibt aber leichte Verbesserungen in den Großstädten“, sagte Bremens ADFC-Vorsitzende Bonnie Fenton bei der digitalen Ergebnispräsentation am Dienstag.

Als größte Probleme hat der Club zu wenig Kontrolle von Falschparkern, zu enge Fahrradwege und ein Gefühl von Unsicherheit ausgemacht. Im vergangenen Jahr hat es außerdem eine Sonderbefragung zum Thema Corona gegeben. Das Fazit des ADFC: „Der Großteil der Städte hat die Chance, Corona für den Radverkehr und die Verkehrswende zu nutzen, ungenutzt verstreichen lassen“, sagt Fenton.