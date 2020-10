Der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel. (Frank Thomas Koch)

Die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst findet in Bremen ein positives Echo. Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) erwartet zwar erst für Montag ein klares Bild über die konkreten Auswirkungen auf den Kommunalhaushalt der Stadtgemeinde Bremen, gleichwohl begrüßt er den „fairen Abschluss“. Die Interessen der Beschäftigten und die finanzielle Situation der Städte seien gleichermaßen berücksichtigt worden. „Besonders freue ich mich über die Zulagen für Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitsbereich“, ergänzt Strehl. Sie leisteten „nicht nur in der Krise Herausragendes für unsere Gesellschaft“.

Auch die Opposition in der Bürgerschaft begrüßt den Abschluss im Grundsatz. Der Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses, Jens Eckhoff, spricht von einem „ganz vernünftigen Ergebnis“. Er sei erleichtert, denn angesichts massiver Probleme durch die Corona-Pandemie könne man zusätzliche Verunsicherung durch einen Arbeitskampf in Krankenhäusern und Verkehrsbetrieben wahrlich nicht gebrauchen.

Nach Ansicht des Bremer Wirtschaftswissenschaftlers Rudolf Hickel haben die Tarifparteien „einen akzeptablen Kompromiss unter dem Regime der Corona-­Krise gefunden“. Eine Nullrunde sei vom Tisch, auch habe die Arbeitgeberseite ihr ursprüngliches Angebot von 3,5 Prozent Tariflohnerhöhung über drei Jahre nachgebessert. „Die Gewerkschaften haben ebenfalls mit Augenmaß ihre Forderungen in der Kom­promissbildung angepasst“, urteilt Hickel. Die Besserstellung der unteren Lohngruppen ist für Hickel „sozial verantwortlich“.

Kleiner Bonus für die Helden der Corona-Krise

Klein ausgefallen ist nach seiner Ansicht der „Bonus für die Helden der Corona-Krise“. Gemeint sind die Sonderzahlungen für Pflegekräfte in Kliniken und Betreuungseinrichtungen, die Zulagen für die Intensivmedizin sowie für Ärzte in den Gesundheitsämtern. Die wichtigste Botschaft, die vom Tarifabschluss ausgeht, lautet für Rudolf Hickel: „Gerade in der Corona-Krise ist ein handlungsfähiger Staat auch durch die Entlohnung motivierter Beschäftigter wichtig.“

Die Finanzierung des Verhandlungsergebnisses sei für die Kommunen allerdings eine Herausforderung. Wichtig ist für Hickel deshalb, dass der Bund die Städte und Gemeinden, die unter erheblichen krisenbedingten Gewerbesteuerausfällen litten, finanziell entsprechend unterstütze.