Ob Schulden für die Digitalisierung des Unterrichts zulässig sind, darüber lässt sich streiten. (Stefan Puchner dpa)

Das kleinste Bundesland wird wegen der Corona-Pandemie möglicherweise auch im Haushaltsjahr 2022 auf neue Kredite angewiesen sein. Ob es so kommt, wird sich nach Einschätzung von Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) im ersten Quartal kommenden Jahres klarer abzeichnen. Dann laufen in seiner Behörde die Vorbereitungen für den Haushalt 2022 an. Strehl äußerte sich am Donnerstag auf einer Podiumsdiskussion in der Bremischen Landesvertretung in Berlin.

Eigentlich sollen Bund und Länder bereits im laufenden Jahr keine neuen Kredite mehr aufnehmen. So sieht es die Schuldenbremse im Grundgesetz und in den Landesverfassungen vor. Die Corona-Pandemie mit ihren verheerenden wirtschaftlichen und finanziellen Folgen ließ den Regierungen jedoch keine andere Wahl, als von der Ausnahmebestimmung Gebrauch zu machen, wonach in außergewöhnlichen Notlagen doch ein Defizit zulässig ist. Bremen macht hiervon 2020 Gebrauch, für 2021 hat Strehl bereits eine entsprechende Absichtserklärung abgegeben, die noch von der Bürgerschaft bestätigt werden muss.

Aber wie geht es danach weiter? Und was dürfen Bund und Länder überhaupt mit den Schulden finanzieren, die vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie neu aufgenommen werden? Über diese Fragen diskutierten auf dem Podium neben Strehl die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium und Bremer Bundestagsabgeordnete Sarah Ryglewski (SPD), der Unions-Haushälter im Bundestag Klaus-Dieter Gröhler und Stefan Korioth, Rechtsprofessor an der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität.

Korioth hatte im Sommer im Auftrag des Senats ein Gutachten zum sogenannten Bremen-Fonds angefertigt – einem schuldenfinanzierten Finanztopf zur Linderung der Corona-Folgen. In seiner Expertise machte er deutlich, was er auch jetzt auf dem Berliner Podium wiederholte: Rechtlich unproblematisch seien Ausgaben auf Pump, wenn sie unmittelbar auf die Begrenzung von Schäden durch Corona abzielen, also etwa bei Rettungsschirmen für kommunale Unternehmen. Heikel werde es bei „Trittbrettfahrerprojekten“. Gemeint sind Vorhaben, die dem rot-grün-roten Regierungsbündnis schon länger vorschweben, für die bisher aber kein Geld da war. Solchen Ausgaben dürfe man kein Corona-Mäntelchen umhängen, nur um sie dann über den Bremen-Fonds zu finanzieren.

Ein gesellschaftlich notwendiges Vorhaben

Korioth gestand allerdings zu: Es ist nicht immer möglich, trennscharf zwischen kurzfristiger Coronafolgen-Bekämpfung und mutmaßlichen Trittbrettfahrerprojekten zu unterscheiden. Als Beispiel führte er die Digitalisierung im Bildungsbereich an. Wenn Bremen aktuell fast 100.000 Tablet-Computer für Lehrer und Schüler anschafft, könne man diese Investition als kurzfristig notwendig bewerten, damit in Corona-Zeiten Distanzunterricht stattfinden kann. Wer es kritischer sieht, mag in der Digitalisierung des Schulbetriebs dagegen ein gesellschaftlich notwendiges Vorhaben sehen, das auch ohne Corona in Angriff genommen werden müsste und deshalb aus normalen Haushaltsmitteln zu bezahlen wäre. Alles eine Frage des Standpunkts also.

Zu entscheiden hat solche Fragen letztlich der Haushaltsgesetzgeber, also das Parlament. Bremen muss sich als Sanierungsland zusätzlich gegenüber dem Stabilitätsrat von Bund und Ländern rechtfertigen. Von dort könnte Einspruch drohen, sollte der Senat allzu kreativ mit den Ausnahmebestimmungen der Schuldenbremse hantieren. Was den Ausblick auf die nächsten Jahre angeht, stimmten Dietmar Strehl und Sarah Ryglewski grundsätzlich überein. Man wisse einfach nicht, wie lange die Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte belastet. Auf die Frage von Moderator Jan Hildebrand („Handelsblatt“), ob sich Bremen auch 2022 neu verschulden muss, sagte Strehl: „Ich wäre froh, wenn ich sagen könnte: Ich brauche das nicht.“