In den Schwachhauser Wohnstraßen testet die SWB den Einsatz verschiedener LED-Leuchten. (MARCUS MEYER)

Rund 63 000 Straßenlaternen sorgen in Bremen für die Sicht im Dunkeln. Nach und nach, das ist mit der SWB geregelt, werden sie auf umwelt- und insektenfreundlichere LED-Leuchten umgestellt. Diese Vereinbarung an sich ist unstrittig, allerdings gibt es bislang offenbar unterschiedliche Auffassungen über das Tempo, in dem der Austausch voranschreiten sollte. Derzeit sind rund zwölf Prozent, also 7500 Laternen, ausgetauscht. Im Jahr 2024, so lange läuft der aktuelle Vertrag zwischen Stadt und dem Energieversorger, sollen mindestens 23 500 Leuchten umwelt- und insektenfreundlich leuchten. Das entspräche einer Quote von 37,3 Prozent.

Innerhalb der SPD hält man diese Quote für steigerungsfähig – nicht zuletzt war die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in Weyhe eines der Prestigeprojekte des damaligen Bürgermeisters Andreas Bovenschulte. „Wir sollten, um im Bild zu bleiben, zumindest ausleuchten, welche Chancen bestehen, die Umrüstung zu beschleunigen“, sagt Arno Gottschalk, klima- und umweltpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Auch die Linken hatten zum Tempo des Beleuchtungstauschs in der Bürgerschaftswoche im Januar Nachfragebedarf. Im Umweltressort wird das Thema laut Sprecher Jens Tittmann derzeit geprüft.

In der Vergangenheit stand die Behörde allerdings auf der Bremse, obwohl ein Bericht der eigenen Verwaltung aus dem Jahr 2019 nahelegt, dass eine beschleunigte Umstellung nicht nur aus ökologischen Gründen sinnvoll sein könnte, sondern auch aus ökonomischen. Den Berechnungen zufolge, die dem ­WESER-KURIER vorliegen, könnte Bremen letztlich pro Jahr rund 450 000 Euro sparen, wenn die restlichen 40 000 Lampen en bloc ausgetauscht würden.

Förderung vom Bund

Möglich wäre das, weil es über den Bund Fördermöglichkeiten in Höhe von 20 Prozent gibt, unter der Voraussetzung, dass durch die neuen LED-Lampen im Vergleich zu den „alten“, hauptsächlich mit Natriumdampf leuchtenden, mindestens 50 Prozent CO2 gespart werden können. Das wäre laut dem Bericht im sogenannten „Halbnachtbetrieb“ möglich, bei dem die LEDs zwischen 22 und 6 Uhr auf halbe Kraft gedimmt würden. Die Kosten für die LEDs, die, so schätzt das Ressort, 25 Jahre halten würden, lägen für einen Komplettaustausch bei knapp 22 Millionen Euro. Die neuen Lampen würden pro Jahr insgesamt rund 1,6 Millionen Euro an Strom sparen. Abzüglich der angenommenen Zinsen für einen Kredit ergibt sich das Sparpotenzial. Diese Rechnung ist allerdings in dem Punkt hypothetisch, dass Grundlage für die Bundesförderung eine Zweckbindung auf fünf Jahre ist – der Vertrag mit der SWB läuft aber nur noch vier. Würde er entsprechend angepasst, müssten zunächst diverse vergaberechtliche Fragen geklärt werden.

Hinzu kommt auch, dass Beleuchtungsverträge eher langfristiger Natur sind, der aktuelle stammt aus dem Jahr 2005. Mit einer vorzeitigen Änderung beziehungsweise Verlängerung würde sich Bremen auch in Zukunft an die SWB binden und damit möglicherweise kostengünstigere Anbieter ausschließen.

Im Umweltressort steht das Thema Straßenbeleuchtung spätestens seit der Fragestunde in der Bürgerschaft weiter oben auf dem Zettel von Staatsrat Ronny Meyer (Grüne). „Er prüft, welche Möglichkeiten es über den bestehenden Vertrag hinaus und für die künftige Ausschreibung gäbe“, sagt Jens Tittmann. Grundsätzlich halte das Haus einen sukzessiven Austausch allerdings für sinnvoller als einen sofortigen. Tittmann: „Tauscht man alles auf einen Schlag aus, nimmt man sich die Chance, auf technische Fortschritte reagieren zu können.“

Die SWB sei grundsätzlich gesprächsbereit, sagt Sprecher Friedhelm Behrens. „Grundsätzlich lassen sich Verträge bei gegenseitigem Einvernehmen immer anpassen. Wenn Bremen nun mehr Leistungen wollen sollte, müsste man sich den Finanzrahmen angucken.“