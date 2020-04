Polizisten kontrollieren in Bremen das Kontaktverbot. (Sina Schuldt / dpa)

Der Senat hat einen Bußgeldkatalog veröffentlicht, der konkret benennt, was Verstöße gegen die Corona-Verfügungen künftig kosten. Bei Menschenansammlungen im öffentlichen Raum drohen demnach Bußgelder zwischen 50 und 150 Euro pro Beteiligtem. Deutlich teurer kann es für alle die werden, die zum Beispiel Bars, Teestuben, Sportanlagen oder Kinos für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Hier können die Bußgelder zwischen 500 und 2500 Euro liegen.

Das Gros der Menschen in Bremen und Bremerhaven halte sich an die Vorgaben und habe verstanden, dass ihr Verhalten Leben retten könne, betonten Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) und Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Die Linke) am Freitagnachmittag bei der Vorstellung des Bußgeldkatalogs. „Doch noch immer gibt es leider einige Bürgerinnen und Bürger, die so tun, als gehe sie die Krise nichts an.“

Verweise, Bußgelder und Anzeigen wegen Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz hat es auch in den vergangenen Wochen bereits gegeben, heißt es seitens der Innenbehörde. „Der neue Bußgeldkatalog regelt die Verstöße nur sehr viel detaillierter.“ Dabei liegt die am häufigsten genannte Sanktion zwischen 500 und 2500 Euro. Sie gilt unter anderem für Wettbüros, Spielhallen, Fahrschulen, Volkshochschulen oder ähnlichen Einrichtungen, die ihre Türen für Besucher öffnen oder Publikumsverkehr ermöglichen. Aber auch für Vermieter, die in Hotels, Pensionen oder Wohnungen Personen zu touristischen Zwecken beherbergen, und für die Verantwortlichen für Bordellbetriebe. Angetroffene Freier werden gesondert zur Kasse gebeten. Sie müssen, ebenso wie Besucher, Gäste oder Kunden der genannten Betriebe und Einrichtungen, in der Regel mit 150 Euro Bußgeld rechnen.

Teurer wird es für Besucherinnen oder Besucher in Krankenhäusern, Entbindungseinrichtungen oder Pflegeeinrichtungen. Sie können mit 750 Euro belangt werden. Infizierte, die das Haus verlassen und sich nicht an die Quarantäneauflagen halten, müssen 400 Euro zahlen. Sogenannte Kontaktpersonen der Kategorie I, die ohne Zustimmung des Gesundheitsamtes oder ohne besonderen Grund ihre Wohnung verlassen oder Besuch empfangen, der nicht zu ihrem Haushalt gehört, sind mit 300 Euro dabei.

Alle genannten Regeln und Rahmensätze gelten für einen Erstverstoß und sind bei Folgeverstößen zu verdoppeln. Im Wiederholungsfall kann eine Geldbuße bis zu 25.000 Euro verhängt werden, warnten Mäurer und Bernhard. „Wir hoffen, dass diese klaren Ansagen Signalwirkung auch in denjenigen Kreisen entfalten, die die Auswirkungen der Pandemie noch immer bagatellisieren„, betonten die beiden Senatsmitglieder. “Wir schaffen die Bewältigung der Gesundheitskrise nur, wenn wir aus Fürsorge für andere und zum Schutz der eigenen Person konsequent auf Abstand zu unseren Mitmenschen gehen und die Regeln einhalten.“

Vor dem Hintergrund des angekündigten frühlingshaften Wetters in den kommenden Tagen appellierten Mäurer und Bernhard: „Lassen Sie nicht zu, dass das Virus von den Schön-Wetter-Phasen profitiert und sich weitere Menschen infizieren.“

Zeitgleich mit der Verabschiedung des Bußgeldkatalogs hat der Senat auf Initiative der Gesundheitssenatorin und des Innensenators zugestimmt, die bislang erlassenen Allgemeinverfügungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise in einer Rechtsverordnung zusammenzuführen.

Ziel dieser Maßnahme sei es, mehr Transparenz und Übersichtlichkeit für die Bürger und Geschäftstreibende in Bremen und Bremerhaven zu schaffen, erklärte Bernhard. „Vom Regelungsgehalt der unterschiedlichen Allgemeinverfügungen ist mittlerweile die gesamte Bevölkerung in Bremen und Bremerhaven betroffen. Deswegen ist nun das Instrument der Rechtsverordnung nach dem Infektionsschutzgesetz den Allgemeinverfügungen vorzuziehen.“