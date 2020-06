Bremen Bürgermeister Andreas Bovenschulte (Frank Thomas Koch)

Die Änderung des Hochschulgesetzes am Dienstag hat Senatspräsident Andreas Bovenschulte als „ganz zentrales Thema“ bezeichnet. Wissenschaftssenatorin Claudia Schilling (SPD) erläuterte den Beschluss, das Bremische Hochschulgesetz zu ändern: Zum, Wintersemester 2020/2021 werden die Langzeitgebühren an den Hochschulen im Land Bremen abgeschafft, „weil wir festgestellt haben, dass gerade Langzeitstudierende sehr unter dem Druck der Studiengebühren leiden. Wir erhoffen uns dadurch einen Motivationsschub für Langzeitstudierende“, sagte Schilling in der Senatspressekonferenz. „Neben uns haben überhaupt nur vier weitere Bundesländer diese Gebühr.“

Langzeitstudierende, die bereits die Gebühr für das Wintersemester entrichtet haben, sollen „unbürokratisch“ eine Erstattung bekommen. Zugleich kündigte Senatorin Schilling an, Bafög-Nachteile auszugleichen. Die betreffe Studierende, die wegen der Corona-Pandemie die Regelstudienzeit überschreiten und so aus der Förderung herausfallen würden. Anders als in Nordrhein-Westfalen werde aber nicht die Regelstudiendauer erhöht.

Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) konnte, was die Pandemie-Entwicklung betrifft, berichten, dass es keine dramatischen Entwicklungen gebe, Bremen gleichwohl eine „asynchron zu anderen Bundesländern“ verlaufende Entwicklung verzeichne: In der vergangenen Woche seien 56 neue Infektionen registriert worden. „Das ist einer der niedrigsten Werte seit Anfang der Pandemie“, sagte Bernhard. Seit vergangener Woche seien 1000 Tests pro Tag vorgenommen worden. „Auch in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, auch präventiv. Und wir sind in der Lage das aufzustocken.“ Die Senatorin stellt klar: „Es gibt hier keine Entspannung und keine Entwarnung, davon sind wir weit entfernt.“

Andreas Bovenschulte berichtete vom Beschluss weiterer Überarbeitungen der Corona-Verordnung. Als wichtigsten Punkt hob er hervor, dass „zum Freitag“ die Kontaktbeschränkung gelockert werde. „In Übereinstimmung mit Niedersachsen“ können sich demnach bis zu zehn Personen treffen, ohne die 1,5-Meter-Abstandsregel einhalten zu müssen. Ab der elften Person allerdings gelte dann weiterhin die Abstandsvorschrift, sofern die Gruppenmitglieder mehr als zwei Haushalten angehörten. „Die Lockerung wird den Vollzug der Regelung vereinfachen“, sagte Bovenschulte und kündigte für Dienstag, 30. Juni, weitere „größere Änderungen der Verordnung“ an.