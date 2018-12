Ein 61-jähriger Mann ist am Mittwochabend bei einem Betriebsunfall in einer Logistikfirma in Hemelingen schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben wurde der Mann aus bislang ungeklärter Ursache von einem rückwärtsfahrenden Gabelstapler erfasst und geriet dabei mit beiden Beinen unter das zehn Tonnen schwere Fahrzeug.

Bei dem Unfall erlitt der Mann schwere Knochenbrüche. Er wurde in einer Klinik notoperiert. (haf)