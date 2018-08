Im Hemelinger Sportboothafen ist es am Samstagvormittag zu einer Explosion gekommen. Ein Mann kam dabei ums Leben, eine Frau wurde schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage des WESER-KURIER mitteilte, gingen in der Leitstelle mehrere Meldungen über einen lauten Knall ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr fanden die Rettungskräfte die schwer verletzte Frau an Land vor. Der Mann konnte nur noch tot aus dem Hafenbecken geborgen werden. Ein Feuer war nicht ausgebrochen. Der Rumpf des etwa zehn Meter langen Bootes blieb erhalten. Das Sportboot drohte nicht zu sinken. Wie es zu der Explosion kam, ist derzeit noch unklar. (haf)