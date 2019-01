Gewerbegebiet in Achim-West

Bremen möchte von Gewerbegebiet in Achim-West profitieren

Christian Hasemann

Das 75 Hektar große Gewerbegebiet in Achim-West soll auch für Bremen profitabel sein - in Form von Steuereinnahmen in Millionenhöhe.