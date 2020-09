Die aktuelle Steuerschätzung verheißt auch längerfristig nichts Gutes für die Einnahmen des kleinsten Bundeslandes. (Jens Kalaene/dpa)

Stadt und Land Bremen müssen noch auf Jahre hinaus mit geringeren Einnahmen rechnen, als vor Ausbruch der Corona-Krise erwartet. Das ergibt sich aus der aktuellen Sondersteuerschätzung des Bundes, die die Experten der Bremer Finanzbehörde für das kleinste Bundesland regionalisiert haben. Demnach fällt das Minus für das laufende Jahr etwas weniger drastisch aus als befürchtet. Der Weg aus dem Tal wird jedoch steinig. In dieser Prognose spiegelt sich die Erwartung, dass die deutsche Wirtschaft sich nur langsam und nicht sprunghaft vom Corona-Schock erholen wird.

So erhält das Land Bremen im laufenden Jahr vermutlich rund 300 Millionen Euro weniger aus dem Steueraufkommen, als in der Steuerschätzung vom Oktober 2019 angesetzt. Das sind fast zehn Prozent der ursprünglich veranschlagten Einnahmen. Dieses Minus wird sich in den Folgejahren nur ganz allmählich abbauen. Auch 2024 – so prognostizieren es die Experten um Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) – werden die Einnahmen des Landes noch um 149 Millionen geringer ausfallen, als in der mittelfristigen Steuerschätzung vom Oktober 2019 vorhergesagt.

Bürgerschaft soll für 2021 eine Notsituation ausrufen

Der langsame Aufholprozess mache ihm Sorgen, so Strehl in einer ersten Reaktion. Die jährlichen Mindereinnahmen stellten „unser Land und die beiden Städte vor enorme Herausforderungen“. Auf der Basis der aktuellen Steuerschätzung werde der Senat der Bürgerschaft voraussichtlich empfehlen, wie schon für 2020 auch für 2021 eine Notsituation auszurufen. Ein solcher Schritt würde eine Abweichung vom Verbot der Neuverschuldung erlauben. Strehl: „Es hilft jetzt nicht, gegen die Krise anzusparen. Ich empfehle, weder Sparmaßnahmen noch Steuererhöhungen im Haushalt 2021 vorzunehmen.“

Die Ergebnisse der Sondersteuerschätzung haben am Freitag auch den Haushalts- und Finanzausschuss der Bürgerschaft beschäftigt. „Der Ausblick ist düster, aber alles andere hätte mich auch überrascht“, sagte Vorsitzender Jens Eckhoff (CDU). Bitter werde es für den Bremer Haushalt voraussichtlich ab 2022. Spätestens dann werde man keine Corona-Notsituation mehr ausrufen können, die eine Flucht in neue Schulden ermöglicht. An Einsparungen werde der Senat dann kaum vorbeikommen. Für die Linke brachte Klaus-Rainer Rupp einen Bremen-Fonds II für 2021 ins Gespräch. Der von der Bürgerschaft im Juli beschlossene Bremen-Fonds ist ein 1,2 Milliarden Euro schwerer Kredittopf, aus dem coronabedingte Mehrausgaben von Land und Stadt Bremen finanziert werden können. Ein Bremen-Fonds II für 2021 werde aber wohl nicht erforderlich sein, erwiderte Holger Duveneck, Haushaltsdirektor in der Finanzbehörde. Der Bremen-Fonds sei vom Volumen her darauf angelegt, auch die Corona-Sonderausgaben des Jahres 2021 abzudecken.

Die Folgen der Pandemie beschäftigten die Haushälter der Fraktionen noch an einem weiteren Punkt: der geplanten Personalaufstockung in der Gesundheitsbehörde. Wie berichtet, will das Haus von Senatorin Claudia Bernhard (Linke) 40 neue Stellen, vor allem um besser auf künftige Krisenlagen vorbereitet zu sein. Finanzstaatsrätin Silke Krebs stellte sich hinter die Pläne. Die Pandemie habe offengelegt, dass die Gesundheitsbehörde insbesondere in den Bereichen Infektiologie und Epidemiologie personell zu schwach ausgestattet ist. „Diese Lücken müssen perspektivisch geschlossen werden“, sagte sie. Klaus-Rainer Rupp sah das ähnlich: „Wir müssen uns darauf einstellen, dass Pandemiebekämpfung eine Daueraufgabe wird.“ Zweifel an dieser Sichtweise meldete der CDU-Abgeordnete Christoph Weiss an. Wie sich der Personalbedarf im Ressort auf längere Sicht entwickele, lasse sich nur schwer absehen. „Man kann deshalb nicht sagen: Wir stocken erst mal auf und schauen dann, ob diese Leute auch etwas zu tun haben“, mahnte Weiss.

Zur Sache

Situation in Niedersachsen

In Hannover stellt man sich wegen der Corona-Krise auf einen drastischen Einbruch der Steuereinnahmen ein. Für dieses Jahr wird mit rund zehn Prozent weniger Einkünften gerechnet, als vor Beginn der Pandemie geschätzt worden war. Insgesamt erwartet das Finanzministerium 2020 Einnahmen von 27,1 Milliarden Euro. Kurz nach Beginn der Corona-Krise im Mai war noch mit wesentlichen größeren Rückgängen für 2020 gerechnet worden. Dafür müssen die Erwartungen für die kommenden Jahre weiter nach unten korrigiert werden.