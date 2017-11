Die Mammutprojekte A 281, B 6 neu und B212 neu hinken ihren Zeitplänen hinterher. Neu- und Umplanungen machen sich bei den Kosten bemerkbar. (Christina Kuhaupt)

Die Planung der Fernstraßenprojekte A 281, B 6 neu und B 212 neu wird Bremen insgesamt gut 8,8 Millionen Euro mehr kosten, als bisher berechnet. Das geht aus einem Papier für die Verkehrsdeputation hervor, die an diesem Donnerstag zusammenkommt. Hintergrund sind die Verzögerungen bei den Bauvorhaben.

Beim Bau von Bundesfernstraßen gilt bisher grundsätzlich eine Kostenteilung mit dem Bund: Berlin trägt die eigentlichen Baukosten, das Land übernimmt den Planungsaufwand. Für die drei genannten Projekte hatte Bremen gut 113 Millionen Euro eingeplant.

Sowohl der Bau der Autobahn 281 als auch die verbesserte Anbindung des Güterverkehrszentrums an die Wesermarsch (B 212 neu) und die B 6 neu im Bereich Kattenturm hinken ihren jeweiligen Zeitplänen inzwischen deutlich hinterher. Bei der A 281 waren es die Bauabschnitte 4 (Weserquerung) und 2/2 in Huckelriede, die das Vorhaben zurückwarfen.

Langwierige Verhandlungen

Eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Abschnitt 2/2 und die darauf folgende Einrichtung eines Runden Tisches für einen Trassenkonsens zogen das Planungsverfahren erheblich in die Länge. Der Planfeststellungsbeschluss zur Weserquerung war ebenfalls Gegenstand eines Gerichtsverfahrens.

Auch hier kam es zu einem erheblichen Mehraufwand im Planungsprozess, der durch langwierige Verhandlungen mit den Stahlwerken und einem weiteren Trassenanlieger zusätzlich belastet wurde. Die Planung der B 212 neu ist noch lange nicht abgeschlossen.

Die Stadt Delmenhorst stemmte sich gegen die sogenannte Südvariante, so dass das Land Niedersachsen das Verfahren neu aufrollte. Ob und wann es dort weitergeht, steht in den Sternen. Bei der B 6 neu ist der Trassenverlauf ebenfalls noch offen, weil sich die Positionen Bremens (Tunnelvariante) und des Bundes (Umfahrung des Flughafenareals) bisher nicht auf einen Nenner bringen ließen.

Steigerung in Höhe von rund 8,8 Millionen Euro

Die Hauptplanungsphasen für dieses Projekt werden nach derzeitigem Stand in der Zeit nach 2020 liegen. In der Summe führen die Verzögerungen nach Darstellung der Verkehrsbehörde von Senator Joachim Lohse (Grüne) zu der genannten Planungskostensteigerung in Höhe von rund 8,8 Millionen Euro. Bisher hatte Bremen mit Gesamtkosten für alle drei Projekte in Höhe von rund 175 Millionen Euro kalkuliert.

Zu den Planungskosten von bis zu gut 113 Millionen Euro kommt nämlich noch ein Betrag von knapp 62 Millionen Euro. Er deckt Sonderwünsche Bremens beim Bau der A 281 ab, die über die Planungen des Bundes hinausgehen. Größter Brocken ist dabei die Gestaltung des Abschnitts in Huckelriede mit allein gut 30 Millionen Euro. Bremens Anteil an der Weserquerung ist mit 16,8 Millionen Euro veranschlagt.