Wilm Koopmann gedenkt seines verstorbenen Freundes Christian Weber mit einem Eintrag ins Kondolenzbuch, das im Foyer der Bremischen Bürgerschaft ausliegt. (Frank Thomas Koch)

„Ich werde Sie vermissen, Herr Weber.“ Es sind viele gute Worte, mit denen sich Bremerinnen und Bremer von Christian Weber verabschieden. Aber dieser Satz kommt besonders häufig vor im Kondolenzbuch, das die Bremische Bürgerschaft für ihren am Dienstag verstorbenen Präsidenten ausgelegt hat. Mal sind es zwei, mal fünf, die eine kleine Warteschlange im Foyer des Parlamentsgebäudes bilden.

Dort stehen Tisch und Stuhl bereit für alle, die sich mit persönlichen Worten an Christian Weber und auch an seine Familie wenden wollen. Die Widmungen werden den Angehörigen ausgehändigt, sobald Bremen am Mittwoch, 20. Februar, ab 10 Uhr seinen langjährigen Landtagspräsidenten in einem Trauergottesdienst mit Staatsakt gewürdigt hat. Der Dom ist dann bereits ab 9 Uhr geöffnet.

Dutzende traurige kleine Nachrufe

Eine Kerze neben dem Foto des Verstorbenen, eine Vase mit trauriger Blume und eine Stiftschale mit Kugelschreiber gehören zum Ensemble. Als erste haben sich, noch am Dienstag, wenige Stunden, nachdem der Tod Webers bekannt geworden war, sein Bürgerschafts-Vizepräsident und seine Vizepräsidentin eingetragen. Frank Imhoff (CDU) schrieb: „Du hast viel für unsere Stadt getan. Und in unserer Erinnerung wirst du der Präsident der Bürger bleiben.“ Für seinen „einzigartigen Einsatz“ dankte Sülmez Dogan (Grüne) dem SPD-Mann. „Heute ist ein Tag in Trauer für mich“, schrieb sie. „Ich bin glücklich darüber, dass ich Dich kennenlernen durfte und von Dir auch viel lernen konnte.“

Dutzende traurige kleine Nachrufe haben sich bis Mittwochnachmittag gesammelt, manche mit der mitgebrachten Tintenfeder niedergeschrieben, manche sorgfältig vom vorbereiteten Manuskript übertragen auf die losen Kondolenzbuchseiten, die später gebunden werden. Beschriebene Blätter werden zwischendurch wieder eingesammelt. Manches sei eben doch sehr persönlich und nicht für aller Augen bestimmt, sagt Bürgerschaftssprecher Ingo Charton. Deshalb werde auch der kürzlich geäußerte Wunsch nicht erfüllt, dass alle Kondolenzbücher digitalisiert veröffentlicht werden.

Das Kondolenzbuch liegt bis Dienstag – außer am Wochenende – von 8 bis 19 Uhr in der Bürgerschaft aus. Es gibt auch eine Online-Variante, ein weiteres Kondolenzbuch im Rathaus, in das man sich bis Freitag täglich zwischen 7 und 20 Uhr eintragen kann, und eines in Bremerhaven, im Büro der Stadtverordnetenversammlung. Zuletzt hatte ein solches Buch im Januar ausgelegen, für Pawel Adamowicz, den Bürgermeister von Bremens Partnerstadt Danzig. Weber wäre gerne zur Trauerfeier für seinen langjährigen Freund nach Polen gefahren, weiß Ingo Charton, „aber er hat es aus gesundheitlichen Gründen nicht einrichten können“.

"Ich bin sehr traurig darüber"

Jetzt, drei Wochen später, ist es Christian Weber, um den getrauert wird. Sein Tod mit 72 Jahren beschäftigt politische Weggefährten, aber auch Bremerinnen und Bremer, die den Bürgerschaftspräsidenten nicht näher gekannt, die Begegnung mit ihm aber nicht vergessen haben. „Ich bin sehr traurig darüber, das schreibe ich in das Buch, und meinen Namen“, sagt Sigrid Fischer (80), die sich als SPD-Sympathisantin bezeichnet.

Sylvia Bäcker (68) denkt an Weber als „hervorragenden Politiker, sehr menschennah“. Auch der Politikwissenschaftler Stefan Luft ist am Mittwochnachmittag ins Bürgerschaftsfoyer gekommen. „Wir kennen uns, seit ich 1995 nach Bremen kam“, sagt er. „Christian Weber war damals SPD-Fraktionsvorsitzender. Ich habe ihn als offenen, empathischen Menschen kennengelernt.“

Auch Karin Berghorn (69) war es ein Anliegen, in die Bürgerschaft zu kommen, um des Politikers zu gedenken: „Ich war ganz lange im öffentlichen Dienst und habe ihn als sehr freundlichen Menschen kennengelernt.“ Wilm Koopmann (77) „war sehr eng mit ihm befreundet“. Im Sommer haben sie einen ganzen Tag zusammen verbracht: Bei der Oldtimer-Rallye gingen die beiden in der 56 Jahre alten Dienstlimousine des früheren Bremer Bürgermeisters Wilhelm Kaisen auf Tour. „Das bleibt unvergessen.“