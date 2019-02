Christian Webers Sarg ist im Dom aufgebahrt. (Alice Echtermann)

Hunderte sind am Mittwoch zum Bremer Dom gekommen, um Abschied vom verstorbenen Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber zu nehmen. Bereits am frühen Morgen hatten die Vorbereitungen für den Trauergottesdienst mit Staatsakt begonnen. Draußen vor den Toren des Doms wurden Absperrungen aufgestellt, im Inneren Kränze am Sarg des verstorbenen Bürgerschaftspräsidenten niedergelegt. Christian Weber war am 12. Februar im Alter von 72 Jahren gestorben. Nun erweist ihm Bremen die letzte Ehre.

Begleitet von den ersten Geigenklängen der Bremer Philharmoniker auf der Empore des Doms, schreiten die Gäste am Sarg von Christian Weber vorbei. Er ist umgeben von Blumen, gehüllt in eine Bremer Flagge. Um kurz vor 10 Uhr wird es dann ganz still: Der Trauergottesdienst beginnt mit Musik und dem Einzug der Familie, gemeinsam mit Bürgermeister Carsten Sieling.

Neben zahlreichen Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft, Senatoren und den Altbürgermeistern Henning Scherf und Jens Böhrnsen sind auch auswärtige Gäste angereist. Darunter Carola Veit (SPD), Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Markus Rinderspacher (SPD), Vizepräsident des Bayrischen Landtags und Bernd Busemann (CDU), Vizepräsident des Niedersächsischen Landtags. Auch aus Bremens Partnerstädten Danzig (Polen) und Haifa (Israel) sowie aus Murat (Frankreich) sind Politiker angereist, um am Trauergottesdienst teilzunehmen.

Mehr zum Thema Bremen Bürgerschaftspräsident Christian Weber gestorben Nach langer Krankheit ist Christian Weber (72) am Dienstag gestorben. Er war viele Jahre der ... mehr »

Trauer bedeute auch, sich an einen Menschen zu erinnern und von ihm zu berichten, sagt Pastor Peter Ulrich. "Ja, Christian Weber fehlt uns." Sein Tod habe eine große Lücke aufgetan, die nicht zu schließen sei. Aber "trauern kann auch heißen, für so vieles zu danken, das Christian Weber uns gegeben hat."

Um das zu tun - Christian Weber Dank auszudrücken und ihn zu ehren - sind an diesem Mittwoch rund 1000 Menschen im Dom zusammengekommen.