Das kleinste Bundesland wird auch in diesem und im nächsten Jahr vom anhaltenden Aufwärtstrend bei den Einnahmen der öffentlichen Hand profitieren. In der Finanzbehörde hat man durchgerechnet, was die Zahlen der Mai-Steuerschätzung für Bremen und Bremerhaven bedeuten. Gegenüber der Schätzung vom November vergangenen Jahres ergibt sich demnach für das Land und die Stadtgemeinde Bremen für 2018 ein Plus von 52 Millionen Euro. Im nächsten Jahr würde Bremen sogar ein Plus von 74 Millionen Euro verbuchen. Für Bremerhaven gehen die Steuerschätzer von annähernd stabilen Zahlen aus. Um eine Größenordnung zu vermitteln: Der Gesamthaushalt von Land und Stadtgemeinde Bremen beläuft sich aktuell auf ungefähr fünf Milliarden Euro.

Aus Sicht von Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) entstehen durch die zusätzlichen Einnahmen keine erweiterten Spielräume. "Gemäß der Sanierungsvereinbarung müssen Steuermehreinnahmen zur Senkung der Nettokreditaufnahme verwendet werden", so Linnert. Das gelte auch für 2019. Im Haushalt des kommenden Jahres seien bereits unbestimmte Mehreinnahmen veranschlagt gewesen. Diese könnten durch das Plus nun zumindest teilweise abgedeckt werden.